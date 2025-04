1. Bieganie i spacery

Szybki chód to wbrew pozorom doskonały sposób na utratę kalorii. Podczas półgodzinnego intensywnego marszu (5 km/godz.) można stracić około 137 kcal. Spacer daje mniejsze szanse na utratę kalorii. Biegi skuteczniej rozprawiają się z kaloriami. Półgodzinna porcja biegania z prędkością ok. 6,5 km/godz. (truchcik) pozwoli pozbyć się ok. 347 kcal.

Ważne! Wybierając się na przechadzkę lub jogging, nie zapomnij o odpowiednim ubraniu i obuwiu. W złych butach można się nabawić kontuzji.

2. Pływanie

Pływanie doskonale wpływa na jędrność biustu. Wzmacnia mięśnie, wyszczupla brzuch, modeluje talię i biodra. Podczas godziny pływania można spalić 400–600 kcal. Ten rodzaj aktywności ma również doskonały wpływ na nasze zdrowie. Pływając, można wzmocnić mięśnie kręgosłupa.

Ważne! Nie wchodź do wody po obfitym posiłku ani po wypiciu nawet małej ilości alkoholu. W upalny dzień nie wskakuj gwałtownie do jeziora czy basenu.

3. Jazda na rowerze

To jeden z najskuteczniejszych sposobów na utratę wagi. Podczas półgodzinnej przejażdżki na rowerze górskim kobieta ważąca około 70 kg może spalić ok. 298 kcal. Jazda na rowerze doskonale wpływa na kondycję i wzmacnia różne partie mięśni (uda, łydki), poprawia pracę serca, funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążenia. Zanim wybierzemy się w długą trasę, warto potrenować na krótszych odcinkach. Planując większą wyprawę rowerową, trzeba pamiętać o rozgrzaniu mięśni.

Ważne! Jeżeli poruszasz się po drogach publicznych, musisz przestrzegać przepisów kodeksu drogowego. Na chodniku natomiast – zawsze dawaj pierwszeństwo pieszym. Zabroniona jest jazda na rowerze pod wpływem alkoholu.

4. Taniec

Jest doskonałym sposobem na odchudzanie. Przy tańcu spalamy tyle kalorii, co podczas intensywnego chodu, a nawet ćwiczeń na siłowni. Taniec towarzyski pozwala spalić od 180 kcal w ciągu godziny. Przy salsie można w tym czasie pozbyć się nawet 400 kcal.

Regularne uprawianie tańca wzmacnia mięśnie, szczególnie nóg i pośladków, kształtuje sylwetkę, zwiększa siłę i poprawia kondycję. Poza tym łagodnie stymuluje kości, co sprawia, że organizm buduje nową tkankę, co w efekcie powoduje wzmocnienie szkieletu.

Ważne! Taniec sprawia, że organizm uwalnia endorfiny (ważne hormony, które łagodzą ból i pomagają zwalczyć depresję), które wpływają na doskonałe samopoczucie.

5. Graj w tenisa

Regularne uprawianie tego sportu poprawia koordynację ruchową i refleks, wzmacnia mięśnie. Pomaga też w spaleniu tkanki tłuszczowej. W ciągu godzinnego treningu można spalić nawet 700 kcal. Gra w tenisa bywa elementem rehabilitacji dla osób cierpiących na chorobę niedokrwienną serca, reguluje też ciśnienie krwi. Obniża poziom cukru we krwi, co zmniejsza ryzyko zapadnięcia na cukrzycę. Płuca tenisisty są pojemniejsze i zdrowsze.

Ważne! Intensywna aktywność fizyczna pomaga w zapobieganiu chorobom serca i cukrzycy, a także wzmacnia odporność organizmu.

