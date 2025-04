Style odchudzania

Nadchodzi czas, gdy odchudzanie staje się tematem rozmów numer jeden. Nowy rok, czas postanowień noworocznych, to wtedy, znaczna część kobiet wypowiada magiczne „schudnę!”. Jednak zanim rozważysz zastosowanie kolejnej, cudownej diety zastanów się jak podchodzisz do odchudzania. Razem z nami odpowiedz sobie na pytanie: jaki jest twój styl odchudzania?

Reklama

To rozważania z pogranicza dietetyki i psychodietetyki, które uwzględniają twój temperament i sposób, w jaki traktujesz jedzenie. Większość osób, które rozpoczynają dietę odchudzającą działa w oparciu o schemat zdyscyplinowany lub dowolny. Do którego ty należysz? Zobacz, które stwierdzenia do ciebie pasują. Nie przejmuj się, jeśli nie potrafisz wpasować się w jeden typ. Być może należysz do niewielkiego odsetka osób, które są typem mieszanym.

Typ zdyscyplinowany

Lubi dostawać konkretne wytyczne. Ściśle trzyma się ustalonej diety. Bardzo dokładnie, krok po kroku, wykonuje przepisy. Nie lubi nowości, ale przekonany konkretnymi argumentami chętnie wprowadzi zmiany. Jest wytrwały, nie ma problemów z odmawianiem. Nie lubi korzystać z restauracji i stołówek, zabiera własne jedzenie do pracy. Mało samodzielny. Może uzależnić się od wsparcia dietetyka i gotowych diet. Rzadko ma ochotę na konkretne danie. Jedzenie jest dla niego paliwem. Skupia się na akcie jedzenia, zachowuje uważność. Miewa podejście zero-jedynkowe. Drobna porażka może skutkować porzuceniem diety.

Typ dowolny

Musi mieć możliwość wyboru – dania, smaku, metody odchudzania. Nie lubi stosować ściśle narzuconych jadłospisów. W kuchni improwizuje, nie przestrzega receptur w przepisach. Często eksperymentuje i próbuje nowych smaków. Ma problemy z podjadaniem, bo często „coś za nim chodzi”. Potrzebuje ciągłej motywacji, wsparcia i przypominania. Je w pośpiechu, zawsze gdzieś pędzi, nie zachowuje uważności. Zapomina o posiłkach, gdy jest czymś bardzo zajęty. Gdy już nauczy się zdrowych nawyków i wyborów łatwiej mu utrzymać prawidłową masę ciała przez lata. Wybacza sobie porażki i idzie dalej do przodu, nie zniechęca się szybko. Potrzebuje dietetyka, aby dawał praktyczne wskazówki, ale nie rozpisane diety.

Reklama

Jeśli chcesz skutecznie schudnąć przeczytaj także:

Modne diety roku 2017, o których powinnaś zapomnieć

Robisz wszystko, a nie możesz schudnąć? Pokonaj 3 problemy, które ci to utrudniają!

3 sekrety psychodietetyków, które sprawią, że będziesz jeść mniej