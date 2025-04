Reklama

Ile wody pić na co dzień? Dorosły człowiek, w zależności od różnych czynników, takich jak wiek, płeć, masa ciała a przede wszystkim temperatura otoczenia i wzmożony wysiłek fizyczny, potrzebuje około 2 – 2,5 l wody dziennie. Nasz organizm składa się w około 60% z wody, dlatego tak ważne jest utrzymanie prawidłowego bilansu wodnego.

Bilans wodny – co to takiego?

Bilans wodny jest dobową różnicą pomiędzy ilością wody spożytej a wydalonej z organizmu. Najprościej mówiąc – to co tracimy i to co dostarczamy powinno się równoważyć. Troska o prawidłowy bilans wodny to zatem gwarancja prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz dobrego samopoczucia.

O prawidłowe nawodnienie organizmu należy dbać zwłaszcza wtedy, gdy nasz organizm wystawiony jest na warunki dla niego niecodziennie, między innymi wzmożony wysiłek fizyczny, wysoką temperaturę czy… zmianę diety. O ile wody pić więcej, gdy zaczęłyśmy intensywnie trenować? Co pić, gdy przeszłyśmy na dietę odchudzającą? To oczywiście zależy od wielu czynników, w tym indywidualnych uwarunkowań organizmu. Na pewno woda przy odchudzaniu jest ważna dlatego, że uczestniczy w procesach przemiany materii, pomaga usuwać toksyny i w ten sposób wspiera oczyszczanie organizmu. Bez niej mogłoby dojść do zatrucia organizmu resztkami produktów przemian metabolicznych. Najważniejsze to pamiętać o tym, by poziom wody uzupełniać w organizmie systematycznie – małymi łykami, przez cały dzień. Tylko wówczas zostanie ona efektywnie wykorzystana przez organizm. Najprostszym, dostępnym dla każdego sposobem sprawdzenia czy pije wystarczająco dużo jest obserwacja koloru moczu – powinien być słomkowożółty, a pożądana liczba mikcji (czyli wizyt w toalecie) to 5-6 dziennie.

Jaką wodę pić przy odchudzaniu?

Picie wody a odchudzanie – to zagadnienie brane pod lupę przez chyba wszystkie osoby decydującą się na zmianę nawyków żywieniowych, zwłaszcza te, które są na początku walki z dodatkowymi kilogramami. Sprawa wydaje się dość prosta, jeśli woda stanowiła już wcześniej element naszej diety i teraz musimy jedynie dostosować jej ilość do potrzeb organizmu. A co w sytuacji, gdy jej smak nam nie odpowiada lub przez lata nasz organizm przyzwyczaił się do picia słodzonych napojów?

Jeśli w dotychczas spożywanych napojach szukaliśmy przede wszystkim bardziej intensywnego smaku, możemy zacząć od rozcieńczania napojów i soków wodą albo dodać do wody naturalne owoce i świeże zioła. Taka kombinacja z pewnością nada jej bardziej wyrazistego charakteru. Z powodzeniem możemy też sięgnąć po gotowe „wody smakowe”, zarówno niskokaloryczne, jak i bezkaloryczne, słodzone słodzikami lub niesłodkie, zawierające jedynie wodę i naturalne aromaty owoców (np. Essence). Gazowane warianty tych ostatnich przypadną do gustu także fanom orzeźwiających bąbelków (np. Sparkles czy Żywiec Zdrój Mocny Gaz i nuta smaku).

Woda smakowa w diecie odchudzającej

Jeśli staramy się odżywiać zdrowiej, ograniczamy cukier w diecie i chcemy wprowadzić do niej napoje bez kalorii, ale trudno nam od razu zrezygnować z ich słodkiego smaku – również w tej sytuacji możemy sięgnąć po „wody smakowe”. W swojej najbardziej podstawowej wersji zawierają przynajmniej o połowę mniej kalorii niż regularnie słodzone napoje typu cola czy nawet 100% sok, dlatego mogą stanowić ich niskokaloryczną alternatywę. Co więcej, na rynku możemy też znaleźć wysokiej jakości „wody smakowe” z dodatkiem substancji słodzącej z liści stewii (jeszcze mniej kaloryczne – aż 30% cukru mniej niż wersja regularna) lub całkowicie bezkaloryczne: niesłodkie lub słodzone bezpiecznymi dla zdrowia słodzikami (np. Żywiec Zdrój z nutą owoców Zero Cukru). Na taką słodycz możemy sobie pozwolić bez wyrzutów sumienia – również na diecie odchudzającej.

Pamiętajmy tylko, by przed wyborem dokładnie sprawdzić skład i wartość odżywczą „wody smakowej”. Zwróćmy szczególną uwagę na obecność w niej syropu glukozowo-fruktozowego, sztucznych aromatów i konserwantów. Wybierajmy też te bez cukru lub niskokaloryczne – zawierające maksymalnie 5 g cukru/na 100 ml.

Na pytanie, jaką wodę pić przy odchudzaniu odpowiedź jest jedna – przede wszystkim tę bez kalorii, naturalną, najbardziej korzystną dla naszego organizmu. Jeśli jednak nie akceptujesz jej naturalnego smaku masz wiele możliwości, dopasowanych do Twoich potrzeb i preferencji, które mogą Ci pomóc zmienić nawyki. Należą do nich także „wody smakowe”, szczególnie te bez dodatku cukru. Po którą sięgniesz?

