Co trzeba zrobić, by zostać instruktorem fitness?

Przede wszystkim musisz znaleźć odpowiednią firmę, klub fitness lub uczelnię, która oferuje kurs na instruktora fitness. Zwróć przy tym uwagę, czy decydując się na szkolenie, po jego ukończeniu otrzymasz dokumenty, uprawniające do wykonywania pracy instruktora fitness.

Kurs na instruktora fitness - dla kogo?

Instruktorem fitness może zostać każdy, kto uwielbia ćwiczyć, ma dobrą kondycję, a także wygimnastykowane ciało. Bardzo istotne są też umiejętności interpersonalne – w pracy instruktora fitness chodzi w końcu o to, by przekazać swoją wiedzę innym. Pomocne jest też osobiste zaangażowanie w sport i ćwiczenia: entuzjazm jest bardziej przekonujący niż suche instrukcje.

Jak wygląda kurs na instruktora fitness?

Zależnie od szkoły oferującej kurs, może on trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Często o przyjęciu na takie szkolenie decyduje zaświadczenie o co najmniej półrocznym uczestniczeniu w zajęciach i zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania tego zawodu. W czasie kursu można się nauczyć:

jak rozplanowywać układy choreograficzne,

jak dopasowywać ćwiczenia do muzyki,

jak komponować ćwiczenia i dobierać je do grupy wiekowej, z jaką pracujemy.

W pracy trenera fitness ważne jest nieustanne dokształcanie się i zdobywanie wiedzy. Pomocne jest też być zdobycie specjalizacji. Jest to możliwe dzięki ukończeniu specjalnych kursów, np. step, aerobic dance, body hall.

Gdzie można zrobić kurs?

W zasadzie każda Akademia Wychowania Fizycznego organizuje kursy na instruktorów fitness, poza tym również Polska Akademia Sportu, IFAA – Międzynarodowa Akademia Fitnessu & Aerobiku. Trzeba zatem szukać wśród uczelni wyższych, które znajdują się w naszym rejonie zamieszkania, bądź wśród wspomnianych wcześniej klubów i firm, ze zwróceniem uwagi na status dokumentów, jakie otrzymamy po zakończeniu kursu (czy będą to dokumenty dające nam uprawnienia do wykonywania zawodu instruktora).

Ile kosztuje kurs na instruktora fitness?

To zależy od organizatora, a także czasu trwania szkolenia. Za kurs instruktora fitness zapłacimy średnio od ok. 400 zł do 1600 zł.

