Naturalne skurczenie żołądka jest możliwe, jeśli przestaniesz go rozciągać. Żołądek jest workiem mięśniowym, który w sposób naturalny może się rozciągać i kurczyć. Efektem rozciągnięcia jest ciągłe poczucie głodu, które jest zaspokajane zbyt dużymi porcjami posiłków, a często również podjadaniem. To z kolei może prowadzić do nadwagi, a nawet otyłości. Czujesz, że to twój problem? Ciągle odczuwasz głód i ciężko ci się nasycić? Przetestuj te 5 naturalnych kroków do skurczenia żołądka. Dzięki temu uczucie sytości będzie pojawiać się szybciej, ograniczysz liczbę przyjmowanych kalorii, a w rezultacie stracisz zbędne kilogramy.

Najskuteczniejszą metodą zmniejszania żołądka jest zmniejszenie porcji spożywanego posiłku. Jedz 4-6 małych posiłków dziennie zamiast kilku obfitych porcji.

Docelowo twój żołądek powinien mieć wielkość zbliżoną do wielkości twoich dwóch pięści. Porcja jedzenia, zjadana na jeden posiłek, nie powinna przekraczać tej objętości.

Zmieścisz ją na małym talerzu. Nawet jeśli będzie cię kusiło, aby dołożyć sobie jeszcze porcję, nie rób tego. Kolejny posiłek zjedz po 3 godzinach, gdy żołądek zostanie już w dużej mierze opróżniony.

fot. Małe porcje posiłków pozwalają zmniejszyć żołądek/ Adobe Stock, BubikHaus

Powolne jedzenie pozwalana ograniczenie rozciągania żołądka. Z rana, gdy się spieszysz, być może powolne jedzenie nie jest możliwe. Gdy tylko możesz sobie na to pozwolić, staraj się powoli żuć pokarm, aby cały posiłek zajął ci 15-20 minut. Tyle czasu potrzeba, aby mózg uświadomił sobie, że organizm dostał odpowiednią porcję jedzenia i nie ma powodu, aby odczuwał głód. W ten sposób unikniesz pokusy zjedzenia jeszcze jednej porcji i dalszego rozpychania żołądka.

W trakcie jedzenia unikaj rozpraszaczy: oglądania telewizji, korzystania z telefonu lub czytania. Pochłoniesz znacznie więcej jedzenia i nie skupisz się dostatecznie na odczuciu sytości.

Żołądek rozciąga nie tylko za dużo pokarmu, ale też płyny. Pij wodę i inne napoje małymi łykami. Nie dopuszczaj do sytuacji, w której wypijasz 500 ml napoju na raz. Jeśli masz problemy z kontrolowaniem właściwej podaży płynów w diecie, skorzystaj z aplikacji do picia wody.

Unikaj też wypijania napojów gazowanych (nawet zdrowej wody gazowanej). Dwutlenek węgla uwalniany przez te napoje wywiera ciśnienie na zewnętrzną ścianę żołądka i też w pewnym stopniu go rozciąga. W procesie zmniejszania żołądka zakazane jest picie piwa i napojów gazowanych. Nie dość, że wypełniają żołądek i zwiększają nacisk na ściany żołądka, to mają dużo kalorii.

fot. Unikanie napojów gazowanych i piwa jest konieczne, by zmniejszyć żołądek/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Możesz dosypywać do posiłków czysty błonnik z apteki (np. błonnik witalny) w ilości zalecanej przez producenta, ale najlepiej sięgaj po naturalne źródła błonnika: płatki owsiane lub pszenne, kalafiory, brokuły, fasolkę szparagową, surową marchew, które obfitują w ten składnik. Sięgając po produkty wysokobłonnikowe, pamiętaj o wypijaniu odpowiedniej ilości płynów. Będziesz dzięki temu czuła się najedzona.

Dieta płynna potrafi skutecznie skurczyć żołądek. Nie stosuj jej codziennie, ale jeden dzień w tygodniu może przynieść dodatkowy efekt. Jeden dzień w tygodniu, najlepiej dzień weekendowy, nie jedz stałych pokarmów, lecz dostarczaj organizmowi wyłącznie płynów.

Pij niesłodzone soki owocowe i warzywne, kefiry, jogurty pitne bez cukru, maślankę, wodę i słabą herbatę. Ilość tych płynów nie jest ograniczona. Podziel je na 5-6 porcji i pij co 2-3 godziny.

W pozostałe dni tygodnia stosuj zdrowe, niskokaloryczne i niskotłuszczowe posiłki. Taki sposób odżywiania stosuj przez pierwsze 2 tygodnie diety odchudzającej. Potem, aż do osiągnięcia prawidłowej wagi, stosuj swoją dietę o obniżonej kaloryczności.

fot. Dieta płynna pomaga zmniejszyć żołądek/ Adobe Stock, puhhha

Oprócz głównych zaleceń na skurczenie żołądka mamy jeszcze inne wskazówki:

nigdy nie jedz do syta;

nie pozwalaj sobie na obżarstwo nawet w wyjątkowych sytuacjach, możesz zjeść każdy produkt, ale zatrzymaj się na małej porcji;

nie popijaj spożywanych posiłków;

spożywanych posiłków; stosuj sprawdzone zioła na odchudzanie.

By zauważyć objawy skurczonego żołądka potrzeba czasu. Wszystko zależy od tego, jak rozciągnięty był twój żołądek na początku. Pierwsze objawy możesz zauważyć już po 2 tygodniach stosowania się do wskazówek diety na skurczenie żołądka. To jednak bardzo indywidualna sprawa. Nie poddawaj się, jeśli nie zauważysz szybkich efektów. Daj sobie i żołądkowi czas na przystosowanie się do zmniejszonych porcji.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika „Pani Domu".Treść artykułu pierwotnie opublikowana 29.05.2014.

