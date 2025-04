Fot. Fotolia

Aby zminimalizować ryzyko wypadku podczas jazdy na rowerze, musisz zadbać o prawidłowe wyposażenie roweru i przegląd. Duża liczba rowerzystów na ścieżkach rowerowych i konieczność jazdy po ulicy tam, gdzie ścieżek brak sprawiają, że incydenty drogowe stają się bardzo realnym zagrożeniem. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi mniejszymi i większymi wypadkami, powinieneś wyposażyć swój rower w oświetlenie, odblaski i dzwonek, a na głowę założyć kask.

Prawidłowe oświetlenie roweru - w co zainwestować?

Przede wszystkim należy zadbać o prawidłowe oświetlenie sprzętu. Obowiązkowo rower musi posiadać białe lub żółte światło ciągłe z przodu oraz czerwone i odblaskowe z tyłu. Dziś bardzo często rowerzyści rezygnują z tradycyjnego oświetlenia zasilanego dynamem, decydując się na łatwe w demontażu lampy bateryjne.

Nie ma obowiązku posiadania świateł w momencie, gdy na dworze jest widno. Pamiętaj jednak, by każdorazowo zabierać lampy ze sobą! Nawet jeżeli wyruszasz w ciągu dnia i planujesz wrócić przed zmrokiem. Możesz się zgubić, zmienić zdanie, może nagle ściemnić się z powodu nadchodzącej burzy.

Jazda bez świateł grozi mandatem (nawet 200 zł!), ale przede wszystkim ogromnym niebezpieczeństwem. Wybierając lampy rowerowe zwróć uwagę na moc emitowanego światła. Od niej zależy twoja widoczność w ciemności, a także – w przypadku lampy przedniej – jakość oświetlenia pokonywanej przez ciebie trasy. Nie warto na tym oszczędzać!

Odblaski rowerowe i odblaskowe naszywki

Dobrym wsparciem dla lampek rowerowych będą odblaski, czyli tzw. światła bierne. Tego typu elementy stają się widoczne w momencie oświetlenia ich światłami samochodowymi z odległości około 150 m w warunkach po zmierzchu. Obowiązkowo musisz posiadać jeden z nich z tyłu roweru. Oferta dodatkowych elementów świetlnych zabezpieczających jest ogromna.

Możesz zdecydować się na bardziej tradycyjne rozwiązania, naklejając odblaskowe naklejki na rower lub montując specjalne odblaskowe nakładki na szprychy (lepsza widoczność dla aut nadjeżdżających z boku).

Bezpiecznie będzie posiadać dodatkowe elementy zwiększające widoczność także na swoim ubraniu. Odzież rowerowa bardzo często wzbogacana jest w odblaskowe, widoczne z daleka naszywki lub napisy. Możesz także dokupić oddzielnie różnego typu świecące gadżety. Odblaskowy pokrowiec na plecak, świecąca opaska na nogę lub odblaskowe szelki – z tego typu dodatkami zdecydowanie bardziej będziesz rzucać się w oczy kierowcom nadjeżdżających z tyłu samochodów.

– "Pamiętaj jednak, że nawet najlepsze odblaski nie poprawią Twojej widoczności podczas mgły lub rzęsistego deszczu. Dlatego warto zainwestować w dobre lampki rowerowe" – radzi Michał Putz z Kellys Bike.

Dzwonek rowerowy dla bezpieczeństwa

Nie wszyscy wiedzą, że dzwonek to obowiązkowy element wyposażenia roweru, a jego brak może się skończyć dla rowerzysty mandatem. Przydaje się głównie w mieście, kiedy trzeba ostrzec przechodniów o zbliżającym się rowerze, prosząc tym samym o ostrożność i zejście z trasy. Kupując dzwonek zwróć uwagę, czy nie będzie z czasem rdzewieć.

Ważną rzeczą jest także dźwięk wydawany przez dzwonek.

Kask rowerowy - obowiązkowo!

Nawet jeśli nie zdarzyło Ci się jeszcze upaść na rowerze czy być uczestnikiem kolizji, nie oznacza to, że jesteś wolny od tego typu zagrożeń. Zagapienie, dziura w drodze, poślizg, prędkość, inni uczestnicy ruchu… ani ostrożność, ani doświadczenie nie zapewniają całkowitej ochrony. Przygotuj się na nieprzewidywalne, zakładając kask i ochraniacze rowerowe. Oszczędzą Ci urazów, kontuzji i bolesnych otarć w razie wypadku.

Kaski rowerowe są dostępne w kilku wersjach, możesz więc wybrać odpowiedni do swoich potrzeb. Renomowany producent zagwarantuje bezpieczeństwo kasku i jego jakość, ale też komfort noszenia. Nowoczesne modele umożliwiają łatwe dopasowanie do wielkości głowy rowerzysty, mają miękką wyściółkę antybakteryjną i siatkę przeciw owadom.

Wychodzisz dziś na rower? Jedź z głową!

