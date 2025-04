1. Mądrze wybieraj składniki

Niech w tym roku myślą przewodnią gotowania stanie się "zamiana produktów na lepsze". O czym mowa? Zamiast używać mąki pszennej, postaw na tę pełnoziarnistą, suszone owoce dosładzane zastąp niedosładzanymi, zamiast majonezu użyj jogurtu naturalnego, a wszelkie sery wymień na te chude. Zobaczysz, potrawy na pewno nie stracą smaku!

2. Zmień sposób obróbki cieplnej

Pewnie do tej pory serwowaliście na stół wigilijny smażonego karpia w panierce i ociekającą tłuszczem rybę po grecku? By odchudzić dania, zamiast smażyć w głębokim tłuszczu, upiecz rybę w folii aluminiowej w piekarniku.

Jeśli nie lubisz potraw przygotowywanych w ten sposób, zadbaj o to by olej, którego używasz, nie był wlewany na patelnię prosto z butelki, a był z dozownikiem w sprayu. Oszczędzisz na tym nawet 300 kcal!

3. Unikaj soli

Niestety polska kuchnia charakteryzuje się nie tylko tłustymi daniami, ale i ogromną ilością soli, której używamy do doprawiania ulubionych smakołyków. Błąd! Zamiast dosalać wszystko, co ląduje na stole, użyj świeżych i suszonych ziół. One jeszcze bardziej podkręcają smak potraw!

4. Myśl o tym, co zjadasz!

Zamiast rzucać się na potrawy i jeść w biegu, zwolnij tempo. Próbuj wszystkiego, ale nakładaj małe porcje i zamiast połykać kęsy w całości, przeżuwaj je nawet 30 razy. Ciesz się smakiem świątecznych potraw, a dzięki temu... zjesz nawet o 400 kcal mniej!

5. Czego oczy nie widzą...

Święta to raptem 3 dni w roku. Jednak ogrom jedzenia, który zostaje po świętach sprawia, że świętujemy nawet tydzień! Zamiast zajadać się przez kilka kolejnych dni daniami, które do dietetycznych nie należą, podziel się nimi z rodziną lub po prostu wrzuć je do zamrażalnika. Tak będzie ZDECYDOWANIE bezpieczniej dla twojej sylwetki.

