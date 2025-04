Fot. Fotolia

Za duży albo za mały rower może być przyczyną urazów

Dlaczego rozmiar ma znaczenie? Duża rama roweru sprawia, że rozstaw kół będzie większy – zwiększy się więc długość roweru i zmniejszy się jego skrętność. Kupując nowy rower koniecznie przymierz go w sklepie.

Jeśli jeździsz na zbyt dużym rowerze, twoje ciało będzie niewygodnie wyciągnięte i narazisz się na potencjalne urazy, bo nie masz pełnej kontroli nad pojazdem. Jeśli twój rower jest za mały, będziesz się garbić i kolanami uderzać w kierownicę.

Prawidłowa postawa na rowerze zapobiegnie bólowi

Po czym poznać, czy rower jest odpowiedniej wielkości i pozycja ciała wygląda właściwie? Po pierwsze po tym, że czujesz się dobrze po skończonej jeździe. Podczas jazdy twoje plecy powinny być proste, a kąt jaki tworzą z linią ramy powinien wynosić nie mniej jak 30-35 stopni. Gdy trzymasz ręce na kierownicy, palcami musisz swobodnie dosięgać do manetek i dźwigni hamulców. Dłoń na kierownicy powinna znajdować się w linii prostej z linią ramienia. Tylko wtedy nadgarstki nie będą nadmiernie obciążone.

Równie ważnym elementem jest pozycja siodełka. Przyjmuje się, że wysokość siodła powinno dopasować się, siadając na rowerze i piętę bosej stopy opierając na pedale. Należy tak wyregulować wysokość, aby noga w takim położeniu była wyprostowana. Oczywiście musisz poprosić kogoś, by cię przytrzymał podczas przymiarki.

Praktycznie każdy potrafi jeździć na rowerze, niestety nie wszyscy robią to dobrze. Najeżdżając na przeszkodę podnieś się z siodełka. Po pierwsze odciążysz swój rower nie narażając go na zniszczenie, po drugie ochronisz swój kręgosłup przed urazem.

Pamiętać należy również o technice kręcenia korbą. Wskazany jest równy nacisk na pedały podczas całego obrotu. Mogą w tym pomóc pedały zatrzaskowe lub tak zwane „koszyczki”. Uchroni to stawy przed groźnymi zwyrodnieniami.

Rozgrzewka i prawidłowy ubiór do jazdy na rowerze

Wybierając się na dłuższą przejażdżkę nie zapominaj, że to taki sam trening jak każdy inny i wymaga, żeby się przed nim rozgrzać. Wykonaj kilka skłonów, porozciągaj nogi, plecy, ręce, kark, nadgarstki. Wystarczy kilka minut prostych ćwiczeń znanych z zajęć w-f z podstawówki. Gdy trasa będzie naprawdę długa (30 i więcej km) co jakiś czas zrób sobie przerwę na kilka prostych ćwiczeń, zwłaszcza, gdy czujesz, że coś cię boli.

Przed przykrymi kontuzjami uchroni cię wygodne ubranie. Obecnie na rynku znajdziesz profesjonalne stroje do jazdy rowerowej w każdym niemal kolorze. Na dłuższe przejażdżki wybierz obcisłe spodenki z antybakteryjną wkładką, koszulkę z rozpinaną stójką i specjalne okulary dla dobrej widoczności w słońcu, silnym wietrze oraz podczas opadów.

Nie jesteś w stanie przewidzieć upadków, z których część może być bardzo groźna, więc ubierz kask i rękawiczki. Zainwestuj też w odblaski – to znikomy koszt i znacząca poprawa bezpieczeństwa.

Stosując się do tych prostych zasad będziesz częściej cieszyć się z jazdy na rowerze.

