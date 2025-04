fot. Fotolia

Początek roku to idealny czas na zrzucenie zbędnych kilogramów przed nadchodzącą wiosną. Która z nas nie marzy o zgrabnej sylwetce i lepszym samopoczuciu? Do walki o zgrabne ciało warto podejść strategicznie i odpowiednio wszystko zaplanować. W tym artykule dowiesz się jak zacząć się odchudzać tak, aby szybko się nie zniechęcić, a efekty były jak najlepsze!

Rozmowa z domownikami

Warto porozmawiać ze swoimi domownikami – wytłumaczyć im, że chcesz na poważnie zacząć się odchudzać. Twoi współlokatorzy powinni wiedzieć, jak bardzo zależy ci na efekcie i jaką posiadasz determinację. Wsparcie ze strony bliskich może okazać się kluczowe, kiedy twoja silna wola chwilowo osłabnie.

Poproś współlokatora, aby w takiej sytuacji nie pozwalał ci się poddać, a raczej zmotywował cię i zachęcił do dalszej walki. Możecie ustalić, że w chwilach słabości wybierzecie się na orzeźwiający spacer, dla zdrowia, kondycji oraz lepszego samopoczucia. We dwoje raźniej!

Przemeblowanie w lodówce

Kolejnym krokiem powinny być totalne porządki w lodówce.

Jeśli mieszkasz sama, sprawa jest prosta: powinnaś pozbyć się produktów niezdrowych, tłustych oraz słodyczy. Wybierz się na zakupy i potraktuj je jako pierwszy etap w walce. Wybieraj produkty zdrowe, pełnoziarniste, chude oraz lekkostrawne. Zadbaj o to, aby w twojej kuchni pojawiło się mnóstwo warzyw oraz owoców. Jeśli dzielisz kuchnię z bliskimi, a nie umiesz ich przekonać do zmiany trybu życia, powinnaś wygospodarować dla siebie własną część lodówki.

Takie porządki sprawią, że nawet, jeśli będziesz miała ochotę na coś słodkiego, to w swojej kuchni tego nie znajdziesz, a łatwiej sięgniesz po warzywo, owoc czy maślankę.

Wyznacz sobie realne cele

Teraz, kiedy masz już wsparcie bliskich, a twoją lodówkę zapełnia sama zdrowa żywność, czas, abyś wyznaczyła sobie cele. Częstym błędem popełnianym przez osoby chcące stracić na wadze jest chęć odchudzenia się zbyt szybko. Narzucając sobie nierealną i katorżniczą dietę, nie osiągniemy zbyt wiele: efekty mogą przyjść błyskawicznie i równie szybko mogą przepaść za sprawą efektu jo-jo.

Najlepszym sposobem jest wyznaczenie sobie realnych celów, którym na dłuższą metę możesz sprostać. Obiecaj sobie, że schudniesz dwa lub trzy kilo miesięcznie. Dzięki determinacji naprawdę możesz to zrobić, a jeśli przekroczysz ten limit i zrzucisz więcej kilogramów, będziesz z siebie tylko dumna i jeszcze bardziej zmotywowana.

Wyznacz sobie nagrodę za realizację celów

Czym byłyby sukcesy, gdyby nie nagroda za ich osiągnięcie? Ciekawym rozwiązaniem jest wyznaczanie sobie nagród za realizację celów.

Pomyśl, że kiedy uda ci się po miesiącu schudnąć trzy kilo, to w nagrodę wybierzesz się do SPA lub kupisz nową sukienkę. W swój system nagród możesz wciągnąć też bliskich i razem wybrać się do kina lub restauracji.

Pamiętaj jednak, aby już następnego dnia wyznaczyć sobie kolejny cel. System nagradzania samego siebie to świetna motywacja. Świętowanie małych sukcesów poprawi również Twoje samopoczucie.

Myśl pozytywnie

Na końcu pamiętaj, że aby osiągnąć jakikolwiek sukces, musisz wierzyć, że ci się uda. Bez wiary we własne możliwości ciężko o jakiekolwiek osiągnięcia. Nawet jeżeli na początku będzie ci ciężko, powinnaś wyobrażać sobie, jak szczęśliwa będziesz, kiedy już osiągniesz zamierzony cel.

Spróbuj motywować samą siebie i nie poddawać się. Pamiętaj, że nic nie tracisz, a możesz tylko zyskać. Nie tylko zrzucisz zbędne kilogramy, ale też będziesz mogła pochwalić się silną wolą, piękną sylwetką i świetnym samopoczuciem.

