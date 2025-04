fot. Fotolia

Po pierwsze: zakup odpowiednie zabezpieczenie



Pozostawienie roweru bez nadzoru i zabezpieczenia może okazać się gratką dla złodziei – dlatego warto zainwestować w dobre (mocne) blokady. Jak je wybrać?

Każdy szanujący się sklep rowerowy ma w ofercie kilka- lub kilkanaście modeli zabezpieczeń do roweru, które różnią się między sobą stopniem możliwości zabezpieczenia (skalę znajdziemy na opakowaniu).

Pośród zabezpieczeń możemy wyróżnić m.in.:

Linki sprężynowe – te skręcone stalowe linki dość łatwo jest przeciąć sekatorem (występują w różnych grubościach). Ich zaletą jest lekkość i łatwość w transportowaniu – wystarczy je owinąć wokół ramy, siodełka lub kierownicy. Zapięcie takiej linki może być szelkowe, szyfrowe lub na kluczyk. W sprzedaży dostępne są także linki z tulejami (metalowe tulejki mają utrudniać przecięcie zabezpieczenia), jednak także i one nie stanowią problemu dla złodziei. Ich cena oscyluje najczęściej w granicach od 20 do 100 zł.

Grube łańcuchy – często owinięte są materiałem. Są znacznie bardziej wytrzymałe niż linki, jednak ich ciężar może sprawiać trudność w czasie transportowania. Ich cena to od 70 do kilkuset zł.

U-locki – są to stalowe lub tytanowe pręty wygięte na kształt litery „U”, odporne na przecięcia, a także wysoką i niską temperaturę. Są najlepszą formą zabezpieczenia roweru przed kradzieżą. Warto wybierać u-locki o pałąku minimum 12 milimetrów średnicy. Koszt: najczęściej od 80 do kilkuset zł.

Dodatkowo coraz większą popularnością cieszą się blokady na tylne koła rowerów (nie pozwalają im się kręcić). Są przydatne, gdy np. chcemy na chwilę się zatrzymać i odejść od roweru.

Po drugie: używaj zabezpieczenia z głową



Zabezpieczenie na nic się nie zda, jeśli będziemy go nieodpowiednio używać. Poniżej podstawowe zasady.

Przypinaj rower zawsze tylko i wyłącznie do stabilnych miejsc – unikaj ruszających się słupków, płotków, ruchomych elementów, niewielkich drzewek. Nie zostawiaj roweru w mało uczęszczanych miejscach – tam jest większe ryzyko, że ktoś połasi się na rower i przez nikogo nie zatrzymywany będzie mógł go ukraść. Jeśli możesz, trzymaj rower w domu. Uważaj na przechowywanie roweru w piwnicy lub na balkonie – to z nich najczęściej złodzieje kradną sprzęty. Staraj się zapinać rower zawsze za koło i ramę. Nigdy nie zostawiaj roweru luzem. Gdy zostawiasz rower, zdejmij z niego ruchome elementy: sakwy, koszyki, licznik itp. Niestety, te też mogą paść łupem złodzieja.

Po trzecie: zarejestruj się w bazie rowerów



Baza rowerów (bazarowerow.org) to strona, która pomaga w odnalezieniu skradzionego roweru. Wystarczy wpisać numer ramy roweru – nie trzeba wpisywać żadnych danych osobowych.

Możesz też oznakować rower na policji.

Po czwarte: na co dzień używaj tańszego sprzętu



Drogi i ładny rower to niestety podwójna pokusa dla złodzieja. Nie ma więc sensu kupować bardzo oryginalnego, szpanerskiego roweru z drogimi dodatkami – lepiej postawić na sprzęt funkcjonalny i wygodny.

Niektórzy nawet starają się celowo oszpecić rower, by zniechęcić potencjalnych złodziei. Oczywiście można obdrapać ramę, urwać to i owo i przybrudzić błotniki, ale… czy jazda na takim rowerze będzie wciąż przyjemnością? Kwestia estetyki pozostaje do przemyślenia.

Co zrobić, gdy ukradną rower?



Zgłoś kradzież na policji i w bazie rowerów. Umieść ogłoszenie ze zdjęciem w internecie. Poinformuj o kradzieży znajomych. Przejrzyj Allegro – złodzieje często próbują tam sprzedać kradziony sprzęt. Jest też ryzyko, że rozłożą rower i będą go sprzedawać w częściach. Zajrzyj do pobliskich lombardów i na giełdy.

Nie poddawaj się – może się okazać, że rower odnajdzie się po wielu miesiącach (złodzieje boją się sprzedawać kradziony sprzęt od razu w obawie przed zdemaskowaniem).

