Często zdarza się, że mimo utraty wielu kilogramów mamy problem z zaakceptowaniem własnego ciała. Być może dzieje się tak na skutek mało jędrnej skóry, być może poprzez kompleksy zniekształcamy swoje lustrzane odbicie. Nikt nie może jednak zapominać, jak wiele pracy włożył w walkę z nadwagą. Dlatego już teraz zobacz, w jaki sposób pozbyć się nieśmiałości, uwierzyć w siebie i przede wszystkim odczuwać radość z nowego, znacznie "lżejszego" życia!

1. Nie patrz na innych

Powodów do odchudzania bywa wiele - jedni robią to z uwagi na zdrowie, kolejni dla poprawienia samopoczucia i podwyższenia samooceny. Gdy zakończymy proces odchudzania, nie powinniśmy dodatkowo pastwić się nad swoim ciałem i np. oglądać zdjęć z wybiegów prezentujących anorektyczne modelki. Często nasze ciało w momencie osiągnięcia idealnej wagi samo mówi "stop" i uniemożliwia utratę kilogramów. Dlatego zamiast oglądać się na innych, posłuchajmy głosu rozsądku własnego ciała.

2. Doceń to, co osiągnęłaś

W żadnym wypadku nie pozwól umniejszać swojego sukcesu! Schudłaś 5, 10, a może 20 kilogramów? Wyobraź sobie tę liczbę jako kawał tłuszczu leżący na stole. Nadal wydaje ci się mało? Spróbuj go w takim razie podnieść ;)

3. Małymi kroczkami do celu

Choć schudłaś, nadal chciałabyś kontynuować intensywne treningi i stosować niskokaloryczną dietę? Postaraj się małymi kroczkami wprowadzać do menu ulubione produkty i jednocześnie nie forsuj swojego organizmu, tak jak na początku odchudzania. Dzięki temu przyzwyczaisz organizm do małych przyjemności, a on sam zacznie traktować obecną wagę jako tę najwłaściwszą.

4. Zmień garderobę na mniejszą

Nie ma nic przyjemniejszego niż świadomość, że nasze ubrania są zbyt luźne. Nie podoba ci się, jak wyglądasz w spódniczce lub szortach? Dzieje się tak, bowiem cały czas widzisz w lustrze osobę sprzed kilku miesięcy... Dlatego już teraz zrób sobie prezent i zaryzykuj - wybierz na randkę lub spotkanie z przyjaciółmi coś, na czego założenie nigdy nie było cię stać. Po minach ludzi przekonasz się, jak świetnie wyglądasz.

5. Twoja ciało = twoja motywacja

Jeszcze raz przypomnij sobie te kilogramy tłuszczu, które położyłaś na stole. Niech obraz ten (jednocześnie obrzydzający, ale jakże piękny!) towarzyszy ci każdego dnia. Osiągnęłaś naprawdę wspaniały wynik i to on powinien stać się twoim motorem napędowym. Bo jeśli wygrałaś batalię z własnym słabościami , już nic innego nie jest w stanie cię zaskoczyć:)

6. Pomóż innym

Nic tak nie dowartościowuje, jak możliwość podzielenia się bujnymi doświadczeniami z innymi. Jeśli będziesz miała szansę być wsparciem dla osoby, która również stara się schudnąć, razem z nią będziesz przeżywać nawet najmniejsze sukcesy. A to przecież małe rzeczy cieszą najbardziej :)