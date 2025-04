Fot. Fotolia

Podstawowym czynnikiem warunkującym nasze samopoczucie jest stan zmysłów. Obserwujemy świat za pomocą smaku, wzroku, słuchu i węchu. To dzięki nim odczuwamy kontakt ze środowiskiem i reakcje przystosowawcze do zmian zachodzących w otoczeniu. Jeśli zmysły przestają odbierać niektóre bodźce lub reagują na nie nieprawidłowo, wówczas zdolność sprawnego funkcjonowania spada, a w szczególności pogarszają się szeroko rozumiane zdolności przystosowawcze i obronne ustroju. Upośledzenie zmysłów jest procesem powolnym, zauważalnym w momencie kiedy już pogorszy się wzrok czy stracimy słuch.

Przyczyną pogarszania się stanu naszych zmysłów jest otaczający nas świat pełen zbyt jaskrawego czy słabego światła, hałasu i zanieczyszczeń. To one powodują, że po pewnym czasie nawet zwykłe natężenie bodźca zaczyna wywoływać reakcję, która porównywalna jest do silnego stresu.

Dieta strukturalna - jak poprawić wzrok, smak i węch?

Aby przywrócić ich normalną wrażliwość, pierwszym warunkiem jest odizolowanie się na jakiś czas od bodźców, które niekorzystnie wpływają na niewydolność danego zmysłu. Następnie należy oczyścić organizm, który narażony jest na silne zanieczyszczenie, zwłaszcza w dużych miastach.

Najlepszym sposobem jest odpowiednia dieta, opartą na liście produktów polecanych w diecie strukturalnej stosowana przynajmniej przez 10 –14 dni, zawierającej dużo warzyw, owoców, pełnoziarnistego pieczywa i ryb. Rano i wieczorem zalecane jest picie po posiłku naparu z pokrzywy.

Należy jednak pamiętać, że nie należy stosować naparu przez cały czas i trzeba zrobić przerwę po kilku tygodniach na co najmniej tydzień.

Efekty zauważalne są już po kilku dniach stosowania diety i naparu. Stajemy się lżejsi, ustępują objawy zaczerwienienia i zamglenia oczu oraz wyostrza się wzrok, smak i węch. Aby efekty były długotrwałe najlepiej stosować zdrową dietę przez cały czas.

