Kolejna "dieta cud" nie działa. Pomimo starań waga nie maleje, a Ty tracisz motywację i wiarę w siebie. Znasz tę historię? Poznaj 6 prostych sposobów na to, jak skutecznie schudnąć i cieszyć się wymarzoną sylwetką.

1. Nie głódź się!

Wbrew pozorom, by chudnąć, trzeba jeść. Czasem wydaje nam się, że jeśli odmówimy sobie zjedzenia kilku posiłków, zaoszczędzimy nieco kalorii i schudniemy jeszcze więcej. Nic podobnego! Omijanie zaplanowanych posiłków powoduje znaczny spadek cukru we krwi i pojawienie się uczucia wilczego głodu.

Jeśli tak działasz Twój metabolizm znacząco spada, trawienie zwalnia, a organizm przestawia się na tryb "oszczędzania energii". Oznacza to, że cokolwiek zjesz, zostanie przekształcone w tkankę tłuszczową (by posłużyć jako źródło paliwa w trakcie okresów głodu). Dodatkowo, przez towarzyszące głodówce "burczenie w brzuchu" jesteś rozdrażniona, ospała i częściej skłonna zrezygnować z trzymania się ustalonego planu redukcji wagi. Nie rób tego!

2. Zadbaj o kolorowy talerz

Odpowiednie zbilansowanie posiłków to podstawa. Nawet najbardziej restrykcyjna dieta powinna dostarczać Ci niezbędnej do funkcjonowania energii oraz odpowiedniej ilości mikro- i makroskładników. Dlatego nie daj się nabrać na obietnice twórców diet jednoskładnikowych. Są one niebezpieczne dla Twojego zdrowia i mogą doprowadzić do niedożywienia i niechcianego efektu jo-jo.

Prawidłowo wyglądający talerz na zbilansowanej diecie odchudzającej powinien zawierać zarówno pełnowartościowe źródło białka np. mięso, jak i węglowodany złożone w postaci grubych kasz, czy razowych makaronów. Połowę każdego posiłku stanowić powinny warzywa! Nie zapominaj o tym!

3. Jedz regularnie

Stałe pory spożywania posiłków to podstawa nie tylko zdrowego odżywiania, ale także każdej skutecznej diety odchudzającej. Odstępy pomiędzy nimi powinny trwać 3-4 godziny a kolację najlepiej jest spożyć 2-3 godziny przed snem. Postępowanie takie normuje stężenie cukru we krwi, przyspiesza metabolizm, a dodatkowo chroni nas przed nagłymi napadami głodu i podjadaniem. Doskonałym wsparciem w regularnym jedzeniu o stałych porach będzie aplikacja mobilna z opcją powiadamiania o posiłkach. Ponieważ telefon masz zawsze przy sobie, już nigdy nie pominiesz żadnej zaplanowanej przekąski.

4. Pij wodę na zdrowie

Woda nazywana jest sprzymierzeńcem odchudzania. Udowodniono, że picie wody nie tylko gasi pragnienie, ale także zmniejsza łaknienie, znacznie niwelując uczucie głodu. Poza tym, odpowiednia jej zawartość w organizmie przyczynia się do zwiększenia natężenia procesów spalania tłuszczu. Aby woda była naszym przyjacielem, należy wypijać co najmniej 1 szklankę pół godziny przed posiłkiem.

5. Nie waż się zbyt często

Na masę ciała składają się dziesiątki czynników np. faza cyklu menstruacyjnego, czy nawet nasze samopoczucie! Jej dzienne wahania dochodzić mogą nawet do 2kg. Codzienne ważenie się może zatem przysporzyć nam wielu rozczarowań i sprawić, że porzucimy stosowaną dietę. Poza tym, liczba kilogramów nie jest miarodajnym wskaźnikiem naszych postępów w odchudzaniu i nie do końca obrazuje pożądane zmiany w składzie ciała.

Tłuszcz waży mniej niż mięśnie, dlatego jeśli ćwiczymy, waga może spadać powoli i nie jest to oznaką niepowodzenia. Spalamy tkankę tłuszczową ale jednocześnie budujemy korzystne dla sylwetki mięśnie. Dlatego zamiast ważyć się codziennie, rób to co tydzień o stałej porze. Zamiast wagi, zainwestuj w centymetr, za pomocą którego będziesz kontrolować obwody konkretnych partii ciała.

6. Nie musisz być sama! Zaufaj specjaliście!

Stare zasady motywacji mówią, że jeśli planujesz zmianę, powiedz o tym drugiej osobie. Razem łatwiej jest wytrwać i zwalczyć napotkane w trakcie odchudzania pokusy. Najlepiej, gdy planując metamorfozę zaufasz profesjonaliście. Wybierz się do dietetyka, z którym uzgodnisz właściwą dietę odchudzającą. Jeśli nie masz na to czasu pamiętaj, że żywieniowe wsparcie możesz uzyskać korzystając z porady dietetyka online. Będzie on do Twojej dyspozycji niezależnie od czasu i miejsca, w jakim się znajdujesz. Zawsze możesz liczyć na szybką pomoc i uniknąć tym samym wielu żywieniowych błędów. Oferta diet online jest obecnie bardzo szeroka i dostosowana do każdego z nas. Pamiętaj, że o sukcesie w odchudzaniu w 70% decyduje Twoja dieta!