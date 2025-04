Nastał ten dzień – zaczynasz odchudzanie! Zaczynasz od przygotowania zdrowego śniadania. Później udaje ci się zjeść niskokaloryczną przekąskę i odpowiedni obiad. Z godziny na godzinę przestajesz się jednak czuć tak wspaniale, jak z samego rana.

Twoje myśli zaczynają krążyć wokół ulubionych łakoci. Zastanawiasz się, co zrobić w tej sytuacji i podejmujesz decyzję: „dzisiaj go jeszcze zjem, a od jutra zacznę w 100% przestrzegać diety”. Następnego dnia schemat się jednak powtarza. Czy to cała ty?

Skąd się bierze chęć złamania diety?

Brak chęci do odchudzania jest związany zazwyczaj z dwoma kwestiami: albo nie masz odpowiednio silnej motywacji albo masz nieodpowiednie podejście do odchudzania.

Jak zatem wytrwać na diecie? Oto 5 skutecznych porad!

1. Znajdź motywację

Bądźmy ze sobą szczere: jeżeli brakuje ci motywacji do stosowania diety, to raczej nic z tego nie wyjdzie. Motywacja to coś, co ma ci dawać siłę do trwania w postanowieniach. Gdy jej nie masz, automatycznie brakuje ci również wytrwałości niezbędnej do przestrzegania zaleceń.

Co robić? Przeanalizuj powody, które skłoniły cię do przejścia na dietę i wypisz sobie na kartce korzyści, które możesz osiągnąć dzięki temu, że będziesz się odchudzać. Te notatki noś zawsze przy sobie.

Dieta dla kobiet 50+

2. Zmień myślenie o diecie

Zastanów się, o czym myślisz, gdy słyszysz słowo dieta? Jeżeli dla ciebie to konieczność rezygnacji z ulubionego jedzenia, brak czasu dla siebie przez przymus ciągłego stania w kuchni to nic dziwnego, że porzucasz swoje postanowienia po kilku godzinach.

Co robić? Robiąc to, czego nie lubisz, sprawiasz, że szybko pojawia się uczucie straty i zniechęcenia. Właśnie dlatego dieta powinna być kompromisem między zdrowym, dietetycznym żywieniem a twoim dobrostanem psychicznym.

Czy makaron tuczy? Poznaj prawdę!

3. Zacznij wszystko od nowa

Kiedy już wiesz, co może być powodem twojej niechęci do odchudzania i braku sił do wytrwania na diecie, wprowadź niezbędne zmiany. Zacznij je od innego podejścia do diety. Pamiętaj, że odchudzanie nie ma być karą, tylko czymś, dzięki czemu będziesz szczęśliwa. To ty decydujesz, czy chcesz się podjąć tego wyzwania, czy nie.

4. Wybierz idealny sport dla siebie

Podobnie, jak do jedzenia, możesz się odnieść do sportu. Każdy z nas preferuje inny rodzaj aktywności. Jeżeli nie lubisz ćwiczyć w domu, to udaj się na rower albo rolki. A jeśli męczy cię ćwiczenie w samotności – znajdź wśród rodziny i znajomych chętnych do wspólnej aktywności.

5. Rób to, co chcesz! To gwarantuje sukces w odchudzaniu!

Tylko wtedy, gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie metodę odchudzania, zmiana będzie mogła być trwała. Zamiast więc przechodzić na kolejną drastyczną dietę, zacznij jeść po prostu to, co lubisz, a co jest przy tym niskokaloryczne i zdrowe.

