Wiele osób po zakończeniu diety redukcyjnej zadaje sobie pytanie, co powinni jeść, by uniknąć efektu jo-jo. Z jednej strony mamy dość wyrzeczeń, które ograniczały nas na diecie, a z drugiej – nie możemy natychmiast rzucać się na niezdrowe przekąski. Jak zatem bezpiecznie wychodzić z diety?

Jak po zakończeniu diety? Oto kluczowe zasady odżywiania!

Po zakończeniu czasu diety odchudzającej należy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem, a co za tym idzie – powoli zmieniać nawyki żywieniowe i stopniowo wprowadzać do diety nowe produkty.

Przyjmuje się, że etap stabilizacji powinien trwać tyle, ile sama dieta. Stopniowo należy zwiększać dziennie spożycie kalorii, by utrzymać przemianę materii na tym samym poziomie. Pamiętaj, że im wolniej będziesz zwiększać liczbę kalorii, tym lepiej dla ciebie. Najlepiej zwiększać ją o 100-150 kcal co tydzień, aż do zakończenia fazy stabilizacyjnej.

Co jeść po zakończeniu diety?

Po zakończeniu diety nadal jedz zdrowe produkty, jednak w większych ilościach - w ten sposób wyrobisz na stałe wyrobić zdrowe nawyki żywieniowe. Na diecie redukcyjnej zazwyczaj ograniczamy węglowodany i tłuszcze, więc po jej zakończeniu możesz ponownie po nie sięgnąć.

Do diety włącz zdrowe tłuszcze jak np. awokado, orzechy, olej kokosowy, oleje roślinne oraz pełnoziarniste pieczywo, kasze (orkiszowa, jaglana, owsiana, bulgur) i ziemniaki. Możesz również zacząć sięgać po większość owoców.

Czego nie można jeść po diecie?

Po zakończeniu diety nadal unikaj wysokoprzetworzonych produktów takich jak parówki, kiełbasa, kaszanka, pasztety, słodycze, dania typu instant, fast-foody. Na takie grzechy możesz pozwolić sobie najwyżej raz w tygodniu.

Pamiętaj, że dieta prowadząca do utraty wagi, tak naprawdę nie powinna mieć końca. W procesie odchudzania chodzi przede wszystkim o to, by na stałe zmienić swoje przyzwyczajenia, bardziej świadomie dobierać produkty i zadbać o ciało.

Jeśli twoje podejście jest inne i postanowiłaś osiągnąć cel poprzez przejście z pkt A do pkt B, prawdopodobnie dopadnie cię efekt jojo. Dlatego zastanów się nad tym, nim ponownie znajdziesz się w punkcie wyjścia.

