Wielu początkujących biegaczy trenuje w zwyczajnych spodniach dresowych i podkoszulkach. Czy to dobry wybór? W czym najlepiej biegać?

Ubranie do biegania powinno być przede wszystkim wygodne, by nie krępowało ruchów, ale z drugiej strony nie może też być zbyt luźne. Trzeba również zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne.

Latem dobrze jest zaopatrzyć się w ubrania dobrze odprowadzające wilgoć. Bawełniana koszulka nie zapewni nam komfortu w wysokich temperaturach, bo wchłania pot, a więc staje się wilgotna i ciężka. Spodnie dresowe damskie powinny być lekkie i również wykonane z materiału odprowadzającego wilgoć.

Z kolei zimą dobrze jest ubierać się na „cebulkę”. Najbliżej ciała powinna być koszulka odprowadzająca pot do następnej warstwy – bluzy, która z kolei ma za zadanie utrzymywanie ciepła. Przy silnym wietrze lub deszczu ostatnią warstwę powinna stanowić lekka kurtka.

Czym kierować się przy wyborze dobrej kurtki do biegania?

Wybierając kurtkę do treningów biegowych zwróćmy uwagę na to, czy jest wyposażona w specjalne otwory na plecach i pod pachami. To ważne, bo zwiększają one cyrkulację powietrza.

Czy lepiej jest wybrać spodnie dresowe czy legginsy?

Wybór odpowiednich spodni jest bardzo ważny w szczególności wtedy, gdy biegamy w trudnych warunkach atmosferycznych. Bawełniany dres nie sprawdzi się w deszczowe dni, bo materiał będzie pochłaniać wilgoć z powietrza oraz nasz pot, a po wychłodzeniu zacznie po prostu ziębić. Dlatego lepiej zdecydować się na specjalne zimowe legginsy posiadające warstwę chroniącą przed wiatrem.

Czy warto kupować stroje przeznaczone do biegania (np. w sklepach dla sportowców)?

Warto zainwestować w dobrej jakości odzież dla biegaczy, ponieważ sprawi ona, że będzie nam się biegało dużo wygodniej i przyjemniej.

Jak dobrać stanik sportowy do biegania? Czym różnią się takie biustonosze od codziennej bielizny?

Dobór odpowiedniego biustonosza do biegania jest ważny w szczególności w przypadku kobiet posiadających obfity biust. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał – powinien odprowadzać pot i idealnie przylegać do ciała. Dobrze, by stanik miał niewielką ilość szwów, bo w przeciwnym razie narażamy się na otarcia podczas treningu. Istotne są także dobrze dopasowane miseczki.

Jakie materiały poleca się biegaczom?

Warto wybierać dobrze odprowadzające wilgoć materiały, które chronią zarówno przed wychłodzeniem organizmu, jak i jego przegrzaniem. Najnowsze technologie sprawiają, że tkaniny są jednocześnie lekkie i bardzo wytrzymałe na przetarcia. Dzięki temu ubrania mogą nam posłużyć przez kilka sezonów.

Jak chronić wzrok podczas biegania?

Gdy biegamy, nie zapominajmy o ochronie oczu. Podczas treningów najlepiej sprawdzają się okulary sportowe. Są wykonane z lekkich materiałów, wyposażone w filtry i dobrze dopasowane, więc nie będą się zsuwały i pozwolą cieszyć się biegiem.

Warto pomyśleć również o ochronie głowy. Latem może to być czapka z daszkiem, która osłoni przed słońcem, a dodatkowo zatrzyma pot na czole. Zimą dobra będzie ciepła czapka z materiału odprowadzającego wilgoć oraz chroniącego przed wiatrem.

Które gadżety szczególnie przydają się biegaczom?

Latem, szczególnie podczas długiego biegu, zwiększa się zapotrzebowanie organizmu na płyny. Ciężko jest jednak biegać z butelką w ręku, dlatego warto zaopatrzyć się w plecaczek biegowy ze specjalnym wkładem na płyn, nerkę lub pas biegowy.

Przydatne będą też gadżety do mierzenia pokonanego dystansu i spalonych kalorii takie jak krokomierze i pulsometry. Pozwalają one dodatkowo monitorować pracę serca i zwiększyć efektywność treningu poprzez utrzymywanie odpowiedniego pulsu.

Często zapomina się o równie istotnych jak buty skarpetkach do biegania. Dobre skarpetki powinny chronić stopę przed podrażnieniami i powstawaniem odcisków oraz być wykonane z materiałów odprowadzających pot.

Jak wybrać dobre buty do biegania?