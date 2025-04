fot. Fotolia

Jak wybrać dobre buty do biegania? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?



Dobre buty do biegania powinny przede wszystkim zapewnić uczucie komfortu podczas treningu. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, czy gwarantują nam odpowiednią amortyzację oraz stabilizację stopy.

Czy warto kupować do biegania buty określane przez producentów jako buty dla biegaczy?



Wielu początkujących biegaczy zupełnie nie zwraca uwagi na obuwie, w którym biega. Często wybierają oni po prostu tenisówki czy trampki. Tymczasem nieodpowiednie obuwie może przyczyniać się do urazów stopy, stawów, a nawet kręgosłupa, a także powodować ból, co w konsekwencji zniechęca do uprawiania tego sportu. Jeśli więc chcemy tego uniknąć, wybierajmy profesjonalne obuwie.

Czy przy wyborze butów do biegania powinniśmy kierować się ceną?



To nie powinien być dla nas najważniejszy wyróżnik, tym bardziej że przedział cenowy jest bardzo duży – możemy kupić buty do biegania za 200-300 zł, ale też za 600 zł i więcej. Na początek wystarczy obuwie ze średniej półki cenowej. Ważne, by wybrany model gwarantował nam wygodę oraz odpowiednią amortyzację podczas biegu.

Czy buty do biegania powinny być dobieranie pod kątem podłoża, po którym biegamy?



Tak, warto wziąć pod uwagę nawierzchnię, po której będziemy biegali. Jeśli będzie to twarde podłoże (jak asfalt czy chodnik), wybierzmy buty z silną amortyzacją, która zmniejszy siłę wstrząsów powodowanych wielokrotnym uderzaniem stopy o podłoże. Podeszwa powinna mieć łagodny bieżnik, co zapewni dobrą przyczepność oraz lekkie wybicie podczas biegu. Z kolei buty do biegania po miękkich nawierzchniach, na przykład w lesie, powinny być mniej elastyczne, a ich podeszwa mocno profilowana.

Czy wybór butów do biegania powinien być uzależniony od tego, jaki mamy typ podbicia stopy? Jak go określić?



Przy doborze butów powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak zbudowana jest nasza stopa. Możemy zrobić prosty test i odbić stopę na kartce papieru. To pozwoli nam rozpoznać jeden z trzech typów podbicia – stopa neutralna, pronująca albo supinująca.

Przy łuku neutralnym ciężar ciała jest równomiernie rozprowadzany podczas biegu – najlepsze będą buty amortyzujące, ale nie jest tutaj potrzebna stabilizacja stopy. Stopa pronująca o niskim łuku powoduje przenoszenie ciężaru ciała na wewnętrzną krawędź stopy, zwykle jest to związane z płaskostopiem. Tu sprawdzi się obuwie z wzmocnieniami trzymającymi piętę podczas treningu. Stopa supinująca oznacza, że ciężar ciała jest przenoszony na zewnętrzną krawędź stopy, a podeszwy butów niejako „uciekają” do środka.

Jak dopasować buty, by były wygodne?



Buty najlepiej mierzyć na skarpetki, w których będziemy biegać. Stopa nie powinna być nadmiernie ściśnięta, a duży palec powinien mieć swobodę ruchu, dlatego zaleca się kupienie buta o pół rozmiaru większego niż zazwyczaj.

