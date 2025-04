Wiesz, ze kolor naczyń wpływa na apetyt, a w czasie jedzenia nie warto oglądać telewizji? No właśnie - drobne rzeczy mogą wpływać na powodzenie w odchudzaniu. Sprawdź jakie!

1. Nastaw się na sukces

Konsekwencja to klucz do sukcesu. Jeśli pogoda jest kiepska, a nie stać cię na kupno karnetu na siłownię – ćwicz w domu. Nagradzaj się jakimś drobiazgiem za każdy przejaw silnej woli, a wzmocnisz motywację.



20 sposobów na zmotywowanie się do ćwiczeń

2. Zgromadź sprzęt

Waga kuchenna, waga do pomiaru masy ciała i centymetr to twoi nowi przyjaciele. Waż to, co jesz. Spożywanie nawet o 50 kcal więcej niż potrzebujesz, może skutkować wzrostem wagi o 2 kg rocznie.

3. Uwieczniaj postępy

Waż się raz w tygodniu o tej samej porze (najlepiej na czczo) i zapisuj pomiary. Mierz się raz w miesiącu. Równie często rób też zdjęcia swojej sylwetki, najlepiej w tej samej bieliźnie. Dopiero porównanie zdjęć może cię mile zaskoczyć i dodać motywacji.

4. Zapisuj, co jesz

Możesz to robić w zwykłym kalendarzu! Możesz też skorzystać z aplikacji na telefon, które udostępniają kompozytora diety i liczniki kalorii.

5. Notuj, jak ci idzie

Dzięki temu zobaczysz, jak uczucia wpływają na twoją wytrwałość i w konsekwencji efekty diety. Możesz wykorzystać do tego zwykły zeszyt.

6. Opracuj plan B

Znajdź zamienniki potraw lub przekąsek, które masz w swojej diecie. W ten sposób nauczysz się elastycznego podchodzenia do odchudzania i nie będziesz czuć się zmuszona do jej przestrzegania od deski do deski.

7. Jedz w skupieniu

Spożywanie posiłków podczas oglądania telewizji powoduje, że jesz więcej. Staraj się jeść w otoczeniu, które cię nie rozprasza. Pomocnym trikiem jest również postawienie stołu naprzeciw lustra.

8. Dobierz naczynia

Jedz posiłki na mniejszym talerzu. Dzięki temu porcja będzie wyglądała na większą niż w rzeczywistości, co pomoże oszukać apetyt i zjeść mniej. Wybieraj też naczynia w kolorach kontrastujących z jedzeniem.

na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny Gwiazdy-Iwańskiej/Vita wyd. specjalne