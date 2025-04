Jak uzyskać wymarzoną sylwetkę? Woda alkaliczna, która wspiera cele treningowe

Regularne treningi, dieta dopasowana do potrzeb osoby trenującej, to tylko niektóre elementy składające się na sukces, jakim jest uzyskanie wymarzonej sylwetki. Ważnym elementem jest także regeneracja, na którą składa się odpowiednia ilość snu, odpoczynku i przerw pomiędzy jednostkami treningowymi. Do tej układanki należy dołożyć jeszcze odpowiednie nawodnienie – zarówno podczas samego treningu, jak i w ciągu całego dnia. A po jaką wodę powinny sięgać osoby aktywne fizycznie, aby utrzymywać swój organizm w stanie równowagi i wspomagać osiągnięcie celów treningowych?