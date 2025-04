Zakończenie diety Dukana

Reklama

Ostatni IV etap diety Dukana jest niezwykle trudny, bo ma trwać przez całe twoje dalsze życie. Nie ma już ścisłych reguł, które utrudniałyby codzienne funkcjonowanie.

Faza IV diety białkowej wprowadza do Twojego życia tylko dwie zasady:

1. Do końca życia, przez jeden dzień w tygodniu musisz przestrzegać ścisłej diety proteinowej, jak w fazie I diety Dukana.

2. Jedz codziennie trzy łyżki otrębów owsianych.

Według autora diety są to działania wystarczające do zachowania szczupłej sylwetki.

Zasada nr. 1: Białkowy czwartek

Dukan zaleca, by dniem proteinowym był czwartek. W białkowy czwartek można jeść wyłącznie jajka, chude mięsa, ryby i nabiał.

Mięso, ryby i jajka

Należy wybierać chude ryby o białym kolorze mięsa. Najlepszym kulinarnym wyborem w czwartek jest drób. Dukan dopuszcza również jedzenie jajek, jednak zaznacza, że osoby, które mają trudności z utrzymaniem masy ciała powinny zrezygnować z żółtek.

Nabiał

W proteinowy czwartek nie może zabraknąć nabiału. Pierre Dukan zaleca, aby w czwartek jeść około 700-800 g produktów z tej grupy.

Przy wyborze produktów nabiałowych należy zwrócić szczególną uwagę na ilość laktozy. Mniej cukru mlecznego znajduje się w serkach niż jogurtach, dlatego tego dnia jogurty nie są wskazane.

Woda i przyprawy

Podczas proteinowego dnia należy wypijać aż dwa litry wody. Równocześnie należy ograniczyć sól i musztardę. Przyprawy, takie jak: ocet, pieprz i przyprawy ziołowe są wskazane.

Zasada nr. 2 Siła otrąb - 2 łyżki dziennie

Według Dukana otręby to prawdziwe lekarstwo na nadwagę. Są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który reguluje pracę przewodu pokarmowego. Jego szczególną zaletą jest utrudnianie wchłaniania składników pokarmowych.

Otręby owsiane należy do diety wprowadzać stopniowo, zaczynając od jednej łyżki. Zawsze powinnaś popijać je dużą ilością wody!

Możemy je gotować w wodzie lub dodawać do jogurtów, twarogów i serków homogenizowanych.

Zalety regularnego spożywania otrębów owsianych:

W połączeniu z innymi produktami sprawiają, że jelito cienkie przyswaja mniej kalorii z posiłku.

Pozwalają oszukać ośrodek głodu i sytości. Pęcznieją, wypełniając żołądek i dzięki temu zwiększają sytość.

Przyspieszają perystaltykę i zapobiegają zaparciom.

Nie zapominaj o aktywności fizycznej!

Jeśli chcesz utrzymać efekty diety Dukana nie lekceważ regularnego ruchu. Odwróć wzrok od windy i ochoczo wejdź do mieszkania schodami. Auto zostaw w garażu, wysiądź z autobusu dwa przystanki wcześniej i spacerkiem wróć do domu. Nie musisz od razu zostać sportowcem, ale broń się przed kanapowym trybem życia. 20-30 min wysiłku fizycznego dziennie to niezbędne minimum, nie tylko do podtrzymania smukłej sylwetki, ale też dla zdrowia.

Reklama

Zobacz także:

Dieta kopenhaska, czy Dukana? Która jest lepsza dla ciebie?

TOP 5 przepisów do wykorzystania na diecie Dukana

Chcesz zastosować dietę Dukana? Poznaj wady i zalety popularnej diety białkowej!