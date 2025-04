fot. Fotolia

Czym jest slow jogging?



Jak sugeruje nazwa, slow jogging to bieganie w bardzo powolnym tempie. Dyscyplina ta przybyła do nas z Japonii – z kraju, w którym bardzo dużą uwagę przywiązuje się do zdrowego trybu życia. Do uprawiania slow joggingu nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu, a jedynie chęci, żeby wyjść z domu i zacząć się ruszać.

– Slow jogging jest zerwaniem z dotychczasowym podejściem do biegania, czyli ściganiem się i rywalizacją. W slow joggingu chodzi przede wszystkim o to, aby czerpać radość z ruchu. Nie patrzymy na czas, nie patrzymy na tempo. Slow jogging to swobodny i luźny bieg, bez napięcia, bez rywalizacji, bez myślenia o czasie i dystansie – mówi Mateusz Jasiński, ultramaratończyk i trener.

Dlaczego warto trenować slow jogging?



Slow jogging jest idealnym sposobem nie tylko na pozbycie się zbędnych kologramów, ale też na poprawienie wydajności aerobowej organizmu i zarazem ogólnego samopoczucia. W slow joggingu chodzi o bieganie w tempie Niko Niko – a więc takim, które możesz utrzymać z uśmiechem.

Już pół godziny slow joggingu dziennie korzystnie wpływa na stan naszego zdrowia, poprawia naszą postawę i wpływa na zwiększenie tempa metabolizmu naszego organizmu.

Jak slow jogging wpływa na sylwetkę?



Slow jogging pozwala na spalenie nawet do dwóch razy więcej kalorii na takim samym dystansie i przy tym samym tempie w porównaniu do chodzenia. Wynika to z tego, że podczas slow joggingu angażujemy największe grupy mięśniowe, takie, których praktycznie nie używamy chodząc. Jednakże, jak wiadomo, upragniona sylwetka to nie tylko nasza waga, ale i odpowiednie proporcje ciała – która z nas nie marzy o talii osy?

Dowiedziono, że każdy kilogram, jaki tracimy podczas uprawiania slow joggingu, to także 1 cm w talii.

Slow jogging dla każdej z nas



Slow jogging może uprawiać każda z nas. Na szczęście inaczej niż przy regularnym joggingu w slow joggingu nie musimy pokonywać całego dystansu za jednym razem.

Wystarczą trzy 10-minutowe odcinki dziennie pokonane w wolnym tempie, aby w każdej chwili zacząć swą drogę do japońskiej długowieczności!

