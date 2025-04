fot. Fotolia

Czy warto kupować odzież przeznaczoną do jazdy na rowerze?



Niezależnie od tego, czy jeździmy rowerem codziennie, czy tylko w weekendy, warto zaopatrzyć się w odpowiedni strój.

Jakie stroje są polecane do jazdy na rowerze i dlaczego?



Świetnie sprawdzają się ubrania uszyte z materiałów odprowadzających wilgoć na zewnątrz. Ubrania bawełniane szybko nasiąkają potem przy podjeździe pod górkę, a przy zjeździe działają jak nieprzyjemnie zimny kompres. Ponadto odzież rowerowa powinna być wykonana z tkanin nie krępujących ruchów, chronić przed zimnem, wiatrem i wilgocią.

Warto zaopatrzyć się w spodenki dodatkowo wyposażone we wkładkę, która zwiększa wygodę i zmniejsza skutki jazdy na twardym siodełku. To prawdziwy komfort dla miejsc intymnych.

Przydadzą się też koszulki rowerowe, które są dłuższe z tyłu, co zapobiega podwiewaniu, chroniąc tym samym nerki przed wychłodzeniem. Podobny krój mają kurtki rowerowe, które często mają też naszyte z tyłu kieszenie dodatkowo obciążające tył i chroniące plecy przed zimnem.

Czy warto kupować rękawiczki rowerowe?



Warto, bo zagwarantują nam one ochronę podczas upadku i pomogą stabilnie trzymać kierownicę. Ważna jest odpowiednia wentylacja, dzięki czemu dłonie nie będą się nadmiernie pocić.

Jak wybrać dobry kask na rower?



Na upadek z roweru najczęściej narażone są dzieci, jednak w kasku powinien jeździć każdy. Chroni on głowę podczas upadku czy uderzenia o gałąź w lesie. Przed zakupem zmierzmy obwód głowy – producenci najczęściej podają właśnie ten wymiar.

Kask powinien być lekki i wykonany z wytrzymałego materiału. Im szerszy zakres regulacji, tym lepiej będziemy mogli dopasować kask do kształtu głowy. Zwróćmy też uwagę na wentylację – duża liczba otworów zapewni komfort jazdy w ciepłe dni.

Jak osłaniać głowę przed słońcem, gdy jeździmy na rowerze?



Najlepiej jeździć w kasku, który chroni nie tylko przed urazami podczas upadku, ale też przed promieniami słońca.

Nie zapominajmy też o ochronie oczu przed słońcem, drobinkami kurzu czy owadami, które często dostają się do oka i podrażniają je. Warto zainwestować w lepsze i trwalsze okulary wyposażone w odpowiednie filtry przeciwsłoneczne – to gwarancja bezpieczeństwa naszych oczu.

