Oczyszczanie organizmu - kiedy jest potrzebne?

kiedy cierpisz na zaparcia, wzdęcia, zgagę,

przy trudnościach z zapłodnieniem (mężczyźni),

próby odchudzania nie przynoszą spodziewanych efektów,

odżywiasz się w sposób niezdrowy,

czujesz zmęczenie, podenerwowanie, nie masz apetytu,

w organizmie zatrzymuje się woda.

Zdaniem wielu dietetyków oczyszczanie organizmu z toksyn warto przeprowadzać nie tylko w w/w przypadkach, lecz regularnie, np raz w roku.

Najgroźniejsze i najuciążliwsze dla organizmu są metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, aluminium czy arsen. Nieustannie dostają się one do krwiobiegu, przez co gromadzą się w nadmiarze, a organizm nie jest w stanie się ich pozbyć w naturalnym cyklu. Zalegające toksyny uniemożliwiają skuteczną walkę z wirusami i bakteriami.

Kumulowanie się toksyn w organizmie można zmniejszyć prowadzący zdrowy tryb życia, jednak dziś często trudno o pewność, czy spożywane warzywa lub owoce nie zawierają groźnych zanieczyszczeń.

Jak sprawdzić czy organizm jest zanieczyszczony toksynami?

Przeprowadź prosty test:

wypij szklankę czystego soku z czerwonych buraków (bez dodatków i konserwantów)

Jeśli pierwszy mocz, który oddasz po wypiciu soku, będzie miał intensywny kolor, to znaczy, że potrzebujesz kuracji oczyszczającej. Zabarwienie moczu na bordowo świadczy o tym, że składniki zawarte w soku nie zostały przyswojone, co zwykle sugeruje duże nagromadzenie toksyn.

W tym wypadku nie wystarczy, że zaczniesz pić więcej wody – potraktuj to jako znak, że musisz pomóc swojemu organizmowi się oczyścić. Możesz to zrobić domowymi sposobami – np. przy pomocy soków warzywnych i owocowych.

Pamiętaj, że domowe sposoby oczyszczania organizmu mogą być niebezpieczne. Jeśli cierpisz na przewlekłe choroby, przyjmujesz leki lub cierpisz na inne zaburzenia zdrowotne - koniecznie poradź się lekarza specjalisty. Lekarz ustali odpowiedni sposób oczyszczania organizmu, być może skuteczne okażą się kuracje farmakologiczne.

