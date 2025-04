Wiele osób twierdzi, że jeśli chce się schudnąć, to najlepszym sportem wspomagającym utratę zbędnych kilogramów jest jogging. To nieprawda! Jeśli nie lubisz biegać, nie musisz się katować. Poniższe dyscypliny sprawią, że stracisz na wadze szybciej, niż pokonując jedynie ciągle tę samą trasę.

1. Taniec

W jego trakcie nie tylko wysmuklasz sylwetkę i nabierasz pewności siebie, ale również spalasz ogrom kcal - nawet 440 w ciągu zaledwie godziny!

2. Pływanie

To kolejna dyscyplina sportowa, w trakcie której spalasz więcej kcal niż tylko biegając. Zastanawiasz się ile? Otóż w ciągu godziny tracisz ich nawet 500! A co najważniejsze - nie czujesz dyskomfortu związanego z intensywnym poceniem się.

3. Tabata

To najnowszy fitnessowy hit, które pokochały miliony kobiet na całym świecie. Pojedynczy trening trwa zaledwie 4,5 minuty, w trakcie których jesteś w stanie spalić nawet 200 kcal. Pomnóż to przez co najmniej 4 cykle, które zwykle wykonujesz na zajęciach. Czyż wynik 800 kcal mniej w ciągu 20 minut nie jest imponujący?

4. Bieganie po schodach

O ile w trakcie zwykłego joggingu w ciągu godziny spalasz 400 kcal, o tyle biegając po schodach wynik ten możesz zwiększyć nawet do 650 w ciągu godziny! Bieganie po schodach naprawdę się opłaca - o ile nie masz problemu ze stawami.

5. Skoki na skakance

Skacząc na skakance w ciągu godziny możesz spalić nawet 670 kcal! Choć wiemy, że jest to dość ciężki sport, naprawdę warto wcisnąć go w swój plan dnia. Efekt zobaczysz już po 2 tygodniach!

6. Boks

Boksując spalasz w ciągu godziny ponad 700 kcal! Jak to możliwe? Otóż boks to połączenie treningu siłowego, aerobowego z elementami interwałów i... nieustannego skakania. Nie istnieje lepsze połączenie, jeśli chodzi o trening odchudzający!

