Już od dłuższego czasy walczysz z nadprogramowymi kilogramami, ale efektów brak? Jak się okazuje, najważniejsza w procesie odchudzania jest nie dieta, a kwestia podejścia do zmiany stylu życia. Zobacz, jakimi zasadami kierowali się ci, którym udało się osiągnąć wagę idealną!

1. Cel musi być realistyczny

Nie ma takiej możliwości, żebyś w miesiąc zgubiła 20 kg. Nawet jeśli będziesz się głodzić, taki cel będzie trudny do osiągnięcia (nie wspominając o efekcie jojo!). Przy sensownym planie ćwiczeń i diety możesz liczyć na utratę maksymalnie 5-6 kg miesięcznie.

2. Daj sobie czas na naukę

Nie idzie ci bieganie na długie dystanse? A może masz problem z nauczeniem się poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń? Pamiętaj - trening czyni mistrza. Nawet jeśli przyjdzie ci powtarzać to samo ćwiczenie setny raz, któryś kolejny okaże się tym doskonałym. Osiągnięcie niektórych celów wymaga mnóstwa wysiłku, dlatego powinien cię cieszyć każdy krok do przodu.

3. Porażka niczego nie przekreśla

Ta zasada jest najtrudniejsza w realizacji dla kobiet. Jesteśmy perfekcjonistkami. Facet - jeśli nawet złamie dietę - drugiego dnia wraca do niej na pełnych obrotach. W naszym przypadku jeden grzeszek przekreśla cały plan odchudzania, który zostaje odwleczony do kolejnego poniedziałku. Masz na wadze 1 kg więcej? Trudno. Zacznij to naprawiać dokładnie od tej sekundy!

4. Nagradzaj się

Jeśli uda ci się zmobilizować do działania w chwili największej słabości, zrób sobie z tej okazji prezent. Sama satysfakcja wewnętrzna to za mało! Każda z nas lubi prezenty materialne :) Bransoletka lub kolczyki są tutaj wręcz wskazane!

5. Nie bój się pokrzyżowania planów

Postanowiłaś chodzić na siłownię 4 razy w tygodniu, ale dostałaś miesiączki? A może złapała cię choroba? Takie sytuacje się zdarzają i nie mamy na nie wpływu. Najważniejsze, by zmiana planów nie zdemotywowała cię, a wręcz wzmocniła w postanowieniu o powrocie z jeszcze większą energią!

6. Rób to, co kochasz

Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz kochać to co robisz - innej opcji nie ma! Nawet nie masz pojęcia, jak ogromny wpływ na powodzenie w odchudzaniu ma odpowiednie nastawienie i psychika. Jeśli treningi cię nudzą, chodzisz na nie z przymusu, to nigdy nie "wkręcisz się" w aktywność fizyczną. I ze smukłej sylwetki będą nici.

