Przed wami lista prostych zadań, których realizacja zapewni ci sukces w odchudzaniu. Trzymam kciuki!

1. Ustal cel odchudzania

Powinnaś znać cel swojej diety odchudzającej - realny, mierzalny i terminowy. Pamiętaj jednak, że zdrowe nawyki mają z tobą zostać na lata.

2. Nie bój się prosić o pomoc

Odchudzanie to potężna „kobyła” różnych działań (dieta + aktywność fizyczna + zmiana przyzwyczajeń). Zanim zaczniesz poproś o pomoc specjalistę dietetyka. Dietetyk wskaże ci twoją indywidualną drogę.

3. Kontroluj skład ciała

Odchudzanie to utrata tkanki tłuszczowej. Chcesz schudnąć? Sprawdzaj regularnie skład ciała!

4. Zadbaj o silną motywację

Najważniejsza jest motywacja wewnętrzna. To ona sprawia, że odchudzasz się, bo chcesz dłużej cieszyć się zdrowiem!

5. Nagradzaj się

Babskie przyjemności są ważne i poprawiają humor! Raz na jakiś czas nagródź sama siebie za wysiłek włożony w odchudzanie. Przyjemny masaż? Pachnący balsam do ciała? Świeżutki kryminał? Śmiało!

6. Realizuj „złotą trzydziestkę”

Jeśli chcesz schudnąć skutecznie szukaj okazji do aktywności fizycznej. W ciągu dnia ruszaj się co najmniej przez 30 minut. Idź na spacer, wchodź po schodach, do pracy jedź na rowerze, pobaw się z dziećmi! Liczy się każda minuta.

7. Pamiętaj o nawodnieniu

Dzięki odpowiedniemu spożyciu wody (minimum 1,5 l) rzadziej będziesz czuła głód!

8. Słuchaj swojego ciała

To nieprawda, że każdy musi jeść 5 posiłków dziennie. Jeśli lepiej czujesz się zjadając tylko 3 to właśnie tak zorganizuj dietę. Nie ma jednego schematu odchudzania, który pasowałby do każdego!

9. Nie bój się treningu siłowego

Trening siłowy rzeźni mięśnie, dodaje sił i ujędrnia ciało. Nie musisz dźwigać wielkiej sztangi, by poczuć zalety treningu siłowego.

10. Ustal stałe pory posiłków

Bez względu na to ile posiłków jadasz postaraj się spożywać je w podobnych godzinach.

11. Nie zmuszaj się do jedzenia tego, czego nie lubisz

Na diecie odchudzającej nie każdy musi pić koktajle z jarmużem! Jeśli go nie lubisz odpuść! Zmuszanie się nie przyniesie ci żadnych korzyści, a jedynie zniechęci do zmiany nawyków!

12. Nie pij kalorii!

Nawadniaj się wyłącznie bezkalorycznymi płynami. Z napojem gazowanym możesz wypić tyle kcal ile ma twój obiad!

13. Czytaj etykiety produktów spożywczych i zwracaj uwagę na wartość odżywczą!

To jeden z najważniejszych nawyków szczupłych osób. Skład podawany jest w kolejności malejącej. Ta informacja wystarczy byś mogła znaleźć produkty przetworzone, w których głównym składnikiem jest cukier, tłuszcz lub sól!

14. Nie skupiaj się wyłącznie na kaloriach!

Niektóre produkty mają dużo kalorii, ale też mnóstwo cennych składników odżywczych (np. orzechy).

15. Korzystaj z sezonowych warzyw i owoców

W sezonie warzywa i owoce mają najwyższą wartość odżywczą, smakują najlepiej i są najtańsze!

16. Ciesz się smakiem

Pozwól sobie na smakowy hedonizm. Gdy jesz posiłek całą swoją uwagę przekieruj na doznania zmysłowe! Dzięki temu zjesz mniej!

17. Rób badania

Podstawowe badania warto wykonać przed rozpoczęciem diety odchudzającej i na jej zakończenie. Skonsultuj się z lekarzem, który pomoże dobrać odpowiedni zestaw badań.

18. Bądź ciekawa, ale też sceptyczna

Czytaj o żywieniu, zgłębiaj temat odchudzania. Pozostań jednak sceptyczna i zachowaj zdrowy rozsądek. Trzymaj się z dala od radykalnych i drogich rozwiązań. Nie musisz wydawać połowy pensji na suplementy odchudzające!

19. Gotuj nowe dania, eksperymentuj!

Ludzie, którzy przez całe życie są szczupli zazwyczaj eksperymentują w kuchni, próbują nowych produktów, dań, kuchni, połączeń. Dzięki temu ich dieta pozostaje urozmaicona. Rzadziej bywają w fast-foodach i kupują produkty przetworzone.

20. Zaangażuj rodzinę!

Zachęcaj najbliższych do zmiany nawyków żywieniowych, ale do niczego nie zmuszaj. Pokazuj, że zdrowe może być smaczne!

