fot. Fotolia

Reklama

Wiosenne gubienie kilogramów – jak pozbyć się zimowej oponki?

Coraz ładniejsza pogoda sprawia, że chętnie zrzucamy z siebie grube płaszcze i ciepłe swetry, ale trudniej idzie nam z gubieniem zbędnych kilogramów po zimie. Jednak wiosna to dobry czas na zmianę stylu życia na zdrowy, a połączenie zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej pozwoli pozbyć się zimowej oponki.

Zmianę nawyków żywieniowych w postaci stosowania konkretnej diety lub włączenia do jadłospisu zdrowych i wartościowych produktów można wprowadzić zawsze, choć szczególnie dobrym czasem na tego typu decyzje jest początek wiosny. Pojawiające się w tym okresie świeże owoce i warzywa oraz pogoda sprzyjająca aktywności fizycznej to podstawy, na których można oprzeć starania o wymarzoną sylwetkę.

"Wiosenne nowalijki, czyli młode warzywa, takie jak rzodkiewka, sałata, pomidor czy ogórek stanowią naturalne źródło witamin i składników mineralnych, a także są smacznym i wartościowym urozmaiceniem posiłków po zimie, gdy na talerzach wielu osób dominowała żywność przetworzona i mrożonki" – wyjaśnia Dorota Zielińska, dietetyk Body Chief.

Stęsknieni za słońcem i ładną pogodą chętnie spędzamy czas na zewnątrz i decydujemy się na aktywność fizyczną, poczynając od zwykłych spacerów po jogging oraz jazdę na rowerze. Odpowiednie połączenie zbilansowanej diety oraz ruchu pozwoli zgubić niechciane kilogramy w sposób przyjemny i efektywny, bez głodzenia się czy drastycznych kuracji, które są najczęściej popełnianymi błędami wśród osób odchudzających się.

Dążąc do upragnionej sylwetki należy pamiętać, że efekty nie pojawią się na drugi dzień, a tak zwane „diety-cud” nie istnieją. By odchudzanie było skuteczne i dało trwałe efekty, musi być oparte na zbilansowanym jadłospisie, a także rozłożone w czasie.

Zobacz także: Naturalne metody oczyszczania organizmu

Czy wiosną warto drastycznie obcinać kalorie?

Ograniczanie liczby spożywanych posiłków i wyeliminowanie z menu kolejnych produktów, daje efekt odwrotny do zamierzonego. Wówczas organizm magazynuje dostarczany mu pokarm, który następnie odkładany jest w postaci tkanki tłuszczowej.

Niekorzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie ma też niedobór składników pokarmowych, pierwiastków, witamin oraz mikroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania, który jest efektem ubogiej diety.

"Wielu osobom wydaje się, że jeśli chcą schudnąć muszą jeść mniej i rzadziej, a to nieprawda. W odchudzaniu bardzo ważna jest regularność posiłków, których powinno być pięć w ciągu dnia spożywanych w około trzygodzinnych odstępach czasu. Choć posiłki będą częste, ich odpowiednia kaloryczność sprawi, że dostarczymy organizmowi odpowiednią porcje pożywienia, ale nie będziemy czuli się objedzeni" – tłumaczy dietetyk.

Organizm nie będzie gromadził zapasów na później, co pozwoli uniknąć niepożądanego efektu jojo. By do niego nie dopuścić, po zakończeniu diety należy pamiętać, by nie wrócić do złych nawyków żywieniowych, lecz włączyć na stałe do menu produkty zdrowe, naturalne i nieprzetworzone. Dzięki temu unikniemy poczucia, że jesteśmy na diecie, ale będziemy mogli osiągnąć i utrzymać zamierzoną wagę, dobre zdrowie i samopoczucie.

Zobacz także: Jak poskromić zwiększony apetyt przed okresem?

Reklama

Chcesz schudnąć? Wyznacz sobie realny cel!

Starania o wymarzoną sylwetkę na wakacyjny urlop należy rozpocząć od wyznaczania małych celów dla każdego z etapów. Nie uda się zrzucić dziesięciu kilogramów w tydzień, a takie przekonanie może jedynie zniechęcić do odchudzania. Należy zakładać realne cele, np. zgubienie trzech kilogramów miesięcznie. Taki rezultat jest możliwy do osiągnięcia, a gdy waga spadnie bardziej, będzie to miłe zaskoczenie motywujące do działania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i wytrwałość.

By usystematyzować wysiłki i zdopingować się do dalszych starań warto notować sobie codzienne osiągnięcia, a także chwalić się nawet małymi sukcesami, takimi jak oparcie się pokusie podjadania czy pójście na siłownię.

"Wiosna to dobry czas na zmianę sposobu odżywiania, ale też życia na bardziej racjonalny i świadomy. Systematyczne i uczciwe połączenie zdrowej, zrównoważonej diety oraz aktywności fizycznej pozwoli osiągnąć zaplanowane rezultaty" – podsumowuje dietetyk Body Chief. – Osoby, którym brakuje silnej woli mogą skorzystać z porady profesjonalisty, który stworzy indywidualny plan odchudzania dostosowany do danej osoby. W momentach kryzysu warto jednak pomyśleć o naszym głównym celu. Nic bardziej nie motywuje niż wyobrażenie sobie siebie z wymarzoną sylwetką, do której dążymy.

Źródło: Materiały prasowe Body Chief

Zobacz także: Jak schudnąć po porodzie? 7 ważnych rad!