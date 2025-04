Większość osób w pewnym okresie swojego życia podejmuje próby zmniejszenia masy ciała. Z analizy badań wynika, że wiele z nas rezygnuje w trakcie stosowania diety, a ponad 50% osób, którym udało się zeszczupleć powraca do poprzedniej masy ciała w ciągu roku. Dlaczego skuteczność takich działań jest tak niska? Otóż powodzenie warunkuje 6 czynników, bez których spełnienia nie uda nam się schudnąć. Oto one!

1. Dieta powinna być zindywidualizowana

Co to oznacza? Otóż oznacza to, że na nic zdadzą się głodówki czy diety z gazet. By schudnąć raz na zawsze musimy pójść do specjalisty, który ułoży dietę na podstawie analizy składu ciała. Tylko dzięki niej dowiemy się o niedoborach pierwiastków oraz procentowej zawartości poszczególnych tkanek. To właśnie wynik tego badania decyduje o zapotrzebowaniu na poszczególne produkty znajdujące się w piramidzie żywienia.

2. Dieta musi pokrywać zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze

Tylko dzięki zapewnieniu odpowiedniego jadłospisu otrzymujemy gwarancję, że nasze zdrowie nie ucierpi poprzez stosowanie diety odchudzającej. Jeśli wszystkie składniki odżywcze będą dostarczane w odpowiednich proporcjach z zewnątrz, na pewno będziemy się cieszyć dobrym samopoczuciem.

3. Dieta musi być możliwa w zastosowaniu

Nawet jeśli światowej klasy ekspert ułoży nam menu - jeśli będzie trudne w wykonaniu i tym bardziej w przestrzeganiu - prędzej czy później zrezygnujemy z diety. W końcu chodzi o to, by zdrowe odżywianie stało się normalnym elementem życia, a nie problemem spędzającym nam sen z powiek.

4. Dieta musi napawać dobrym nastawieniem do życia

Motywujący jest nie tylko spadek wagi, ale i świadomość, że to co jemy po prostu nam smakuje. Pewnie nieraz będąc na diecie z gazety miałaś już dość niektórych elementów jadłospisu. Dietetyczne posiłki to nie tylko razowa grzanka i warzywne mieszanki bez smaku - to prawdziwa uczta dla zmysłów i... zdrowia!

5. Dieta to sposób na życie a nie chwilowa wojna z nadwagą

Wiele z nas nastawia się do odchudzania jak do prawdziwej batalii z nadmierną nadwagą. Błąd! Świadomość "bycia na diecie" przekreśla osiągnięcie sukcesu. Dlaczego? Bowiem wiemy, że to tylko okres przejściowy. Jeśli chcemy utrzymać wagę, musimy podjąć decyzję o zmianach na stałe.