Jak skończyć z podjadaniem słodyczy?

Czy wiesz, że zjedzenie jednego ciastka dziennie może odbić się w ciągu całego roku nawet kilkunastoma dodatkowymi centymetrami w pasie? Lekarze podkreślają, że słabość do słodyczy i podjadania między posiłkami jest jedną z najczęstszych przyczyn nadwagi. Jak rzucić słodki nałóg raz na zawsze? Sprawdź 5 sprawdzonych patentów.

1. Nie pozwól na głód

Wszyscy wiemy, że najlepiej jeść regularne posiłki co około 3-4 godziny. Wtedy nie jesteśmy narażeni na tzw. napady wilczego głodu a metabolizm trzyma się na dobrych obrotach. Niestety nie zawsze znajdzie się chwila, żeby w spokoju spałaszować coś pełnowartościowego. Zamiast głodzić się przez wiele godzin, a później rzucać na lodówkę – miej zawsze przy sobie zdrową przekąskę. Suszone i świeże owoce, pestki, garść orzechów, kilka pokrojonych mini marchewek albo warzywny koktajl zaspokoi nie tylko głód, ale odżywi całe ciało.

2. Podejmuj wyzwania

Uważasz, że nie potrafisz na stałe wyeliminować ze swojej diety cukru? Nie każdy ma silną wolę i może zrobić to z dnia na dzień, ale przecież nie od razu Rzym zbudowano. Na początek wystarczy „Bezcukrowy weekend” albo „Tydzień Bez Czekolady”. Zwiększaj ten dystans sukcesywnie i najważniejsze, nie przejmuj się drobnymi wpadkami. Wszyscy je mamy! Naukowcy udowadniają, że po około trzech tygodniach organizm odzwyczaja się od chęci na coś słodkiego. Spróbuj sprawdzić, czy mają rację!

3. Postaw na produkty, które ograniczają apetyt

- Wkomponuj do swoich posiłków żywność bogatą w chrom, błonnik lub kapsaicynę (substancję odpowiedzialną za ostry smak papryczki chili). Składniki te nie tylko wypełnią żołądek, ale zwalczą apetyt na dodatkowe kalorie – mówi Agnieszka Owczarek psychodietetyk, ekspert marki Noble Health. Chrom pomaga ograniczyć wchłanianie się tłuszczów i hamuje wilczy apetyt. Znajdziesz go m. in. w rybach, jajkach, ciemnym pieczywie i orzechach. Dodaj do tego produkty bogate w błonnik, jak śliwki, jabłka, siemię lniane lub brukselkę. Błonnik zapewnia uczucie sytości na dłużej. Możesz również skorzystać z gotowej mieszanki witamin i składników mineralnych, np. wspomagających odchudzanie tabletek Get Slim Morning bogatych w chrom, kapsaicynę i zieloną kawę.

4. Stosuj sztuczki

Jeśli już musisz zjeść kaloryczne ciasto, nałóż je na mały talerz i pod żadnym pozorem nie pozwalaj sobie na dokładkę. Tylko wtedy będziesz mogła skontrolować, ile naprawdę zjadłaś. Wcześniej wypij szklankę ciepłej wody z cytryną, która dodatkowo pobudzi trawienie. Nie zatrzymuj się przy sklepowych alejkach ze słodyczami. Po co się kusić? Zajrzyj lepiej na stoisko z sezonowymi owocami. Będziesz tam bezpieczna.

5. Zrób trening

Udowodniono, że nawet kilkanaście minut dziennie ruchu odwraca uwagę od słodkich przekąsek. Poza tym ćwiczenia powodują wydzielanie się endorfin, hormonów szczęścia, wytwarzanych również podczas jedzenia czekolady. Nie musisz objadać się łakociami, żeby poczuć się szczęśliwa!

