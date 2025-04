Dlaczego zimą tyjemy?

Głównym winowajcą tego procesu jest większe zapotrzebowanie na energię, które objawia się podczas niskich temperatur. Ale nie tylko!

Reklama

1. Spożywanie wysokokalorycznych pokarmów

2. Brak ruchu

3. Świąteczne obżarstwo

To główne 3 przyczyny przyczyny zimowego przybierania na wadze. Najczęściej poddajemy się im tłumacząc, że wynika to z braku światła dziennego i ciepła, zimowej (czy jesiennej) chandry lub ospałości. Dlatego nauczmy się walczyć z podstępną zimą, by nie dała nam w kość sprawiając, że wiosna zastanie nas… przy kości.

Czy zimą musimy jeść tłusto i obficie?

Kiedy jest zimno nasz organizm domaga się większej ilości kalorii. Dlatego sięgamy po produkty, na które w lecie mamy mniejszą ochotę, bądź wcale o nich nie myślimy. Należą do nich:

1. Tłuste mięsa

2. Potrawy smażone

3. Świąteczne przysmaki

4. Słodycze

Nasz organizm domaga się większej ilości kalorii, aby wyrównać straty ciepła, jakie ponosi ciało podczas zimowego chłodu. Nie oznacza to jednak, że mamy jeść bezmyślnie. Prawidłowa dieta nie tylko sprawi, że będzie nam ciepło, ale i zapobiegnie przeziębieniom.

Dieta odchudzająca na zimę

Zimą zaprzyjaźnijmy się z roślinami strączkowymi i pełnoziarnistym pieczywem – ten rodzaj węglowodanów da nam dużo energii, a także żelaza, które zimą ochroni nas przed anemią. Strączkowce oraz ryby i orzechy dostarczą nam magnezu, który nie tylko przyspiesza metabolizm, ale i wspomaga pracę mózgu. Choć warzywa zimą nie są niestety ani smaczne, ani tanie, nie możemy o nich zapominać. To właśnie one stanowią źródło witamin chroniących nasz organizm przed przeziębieniami i osłabieniem.

Szczególnie zalecane produkty

1. Papryka, szpinak, pomidory, brokuły, kalafior

Obfitują w zwiększającą odporność witaminę C. Witamina ta pomaga także w przyswajaniu żelaza. Pomidory są także źródłem witaminy A, chroniącej nasze drogi oddechowe przed zarazkami.

2. Rośliny strączkowe i orzechy

Przemianę węglowodanów wspomoże witamina B, którą znajdziemy właśnie w roślinach strączkowych i orzechach.

3. Ryby, jajka, tran

Ponieważ zimą szczególnie ważne jest dostarczenie organizmowi wapnia, zadbajmy o odpowiedni poziom witaminy D w organizmie. Znajdziemy ją w wyżej wymienionych produktach.

Reklama

4. Oleje roślinne, mleko, zielone warzywa, marchew

Dostarczą nam kolejnej witaminy – witaminy E, dzięki której wzmocnimy naczynia krwionośne, mięśnie i skórę.