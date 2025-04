Jak schudnąć z ud – pytają kobiety; mężczyznom raczej rzadko się to zdarza. Niektóre nawet słusznie zadają to pytanie, tyle że nie otrzymają na nie zadowalającej, prostej odpowiedzi, np. zestawu ćwiczeń cudownie zmniejszających obwód ud – bo takich nie ma. Każdy, kto twierdzi: na wyszczuplenie ud rób przysiady czy wypady, robi cię w balona. Chcesz prawdy? Oto ona.

Spis treści:

Reklama

Po pierwsze bądźmy szczere: nie ma magicznych sposobów na to, by schudnąć z ud szybko i trwale. Wałeczków nie dorobiłaś się w ciągu jednej nocy, nie pozbędziesz się ich więc w kilka dni. Odchudzanie, szczególnie konkretnych partii ciała, to długotrwały proces, wymagający cierpliwości i systematyczności.

Po drugie, znasz powiedzenie, co nagle to po diable? Szybkie odchudzanie nie jest zdrowe i nie przynosi zwykle trwałych efektów. Nie pozwala także skutecznie pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, gdyż szybki spadek masy ciała to przede wszystkim utrata wody z organizmu. Oczywiście powoduje to zmniejszenie obwodów ciała, ale w dłuższej perspektywie czasu drastyczne diety nie są tym, na co powinna stawiać żadna osoba, która chce schudnąć trwale i z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia. I nie ma znaczenia, czy ktoś zastanawia się:

jak szybko schudnąć z brzucha i ud?

jak schudnąć z ud w 3 dni?

czy da się schudnąć z ud w tydzień?

W każdym z tych przypadków odpowiedź jest taka sama: to nie będzie prawdziwe odchudzanie, a jedynie ograniczenie obrzęków. W tydzień uda się zmniejszyć masę ciała od 0,5 kg (zdroworozsądkowa dieta i umiarkowany ruch) do 11-12 kg (głodówka), z czego tylko ok. 1 kg to będzie tłuszcz. Szczegółowo o tym pisaliśmy w materiale: Ile można schudnąć w tydzień. Naprawdę warto przeczytać.

Jak schudnąć z wewnętrznej strony ud

Jeśli zastanawiasz się, jak schudnąć z wewnętrznej strony ud, równie dobrze możesz zapytać, jak schudnąć z ud i łydek albo z ud i brzucha, czy ramion. A to dlatego, że nie mamy wpływu na to, skąd organizm pobiera tkankę tłuszczową podczas stosowania diety redukcyjnej i ćwiczeń fizycznych.

Dlatego:

przysiady i wykroki – nie odchudzają ud (ani pośladków),

– nie odchudzają ud (ani pośladków), brzuszki nie odchudzają brzucha,

nie odchudzają brzucha, pompki nie odchudzają ramion itd.

Przechodząc na dietę i rozpoczynając ćwiczenia trzeba mieć na uwadze, że żaden dobór ćwiczeń i produktów spożywczych nie spowoduje wyszczuplenia konkretnej, wybranej partii ciała. Całe ciało będzie stawało się szczuplejsze, ale obwody poszczególnych jego części mogą maleć w różnym tempie.

Tak, w dwa tygodnie można już nieco zdziałać i liczyć na to, że i uda staną się szczuplejsze. Po pierwsze można w tym czasie spalić do 2 kg tłuszczu i zmniejszyć zatrzymywanie wody w organizmie. To może przełożyć się na zmniejszenie obwodu uda o 1-2 centymetry w najszerszym miejscu – przy dobrych wiatrach, czyli wtedy, gdy u konkretnej osoby organizm zdąży już sięgnąć po zapasy tłuszczu zgromadzone też na udach.

Aby to osiągnąć, niezbędna jest dieta odchudzająca, na przykład jadłospis diety 1500 kcal, oraz codzienna umiarkowana aktywność fizyczna. Nie ma co silić się na wysoką intensywność, bo ciężkie treningi potrafią wzmagać gromadzenie wody w ciele, co nie sprzyja redukcji obrzęków.

Ile czasu zajmuje schudnięcie z ud?

Wszystko zależy od tego, o ile centymetrów chciałoby się zmniejszyć obwody ud oraz od indywidualnych predyspozycji do gromadzenia zapasów tłuszczu, stanu zdrowia, zastosowanej diety, ilości aktywności fizycznej.

Jedna kobieta wyszczupli uda (wraz z resztą ciała) w miesiąc, inna będzie usatysfakcjonowana po pół roku, a jeszcze inna najpierw będzie musiała podjąć leczenie (np. endokrynologiczne) i dietetyczne, zacząć ćwiczyć i poczeka na szczupłe uda rok. Niestety część kobiet nigdy nie będzie zadowolona ze swoich ud, gdyż ich oczekiwania zbyt rozmijają się z rzeczywistością – mają np. genetycznie mocno umięśnione uda i tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej właśnie na tej partii ciała.

Zawsze należy jednak wierzyć, że uda się wygląd ud poprawić poprzez mniejsze lub większe ich wyszczuplenie i ujędrnienie. To akurat jest możliwe i realne, choć trudno precyzyjnie określić, ile zajmie czasu.

Walka o smukłe uda powinna rozpocząć się w kuchni. Zapomnij o pojadaniu między posiłkami, wyeliminuj z diety słodycze, napoje gazowane i słone przekąski. Zacznij jeść produkty bogate w białko (chude mięso, warzywa strączkowe). Tradycyjny chleb zamień na pieczywo pełnoziarniste, makaron pszenny na razowy, a czerwone mięso na indyka.

Bardzo ważne jest, abyś jadła 5 małych posiłków dziennie co 3 godziny. Nie zapominaj również o prawidłowym nawodnieniu – wypijaj min. 2 litry wody dziennie.

Unikaj wielogodzinnego siedzenia

Siedzący tryb życia to największa zmora współczesnych czasów. Dlatego, jeżeli spędzasz wiele godzin dziennie przed komputerem, staraj się minimum raz na godzinę wstać od biurka i zrobić sobie krótką przerwę. Możesz w tym czasie wykonać kilka skłonów lub przysiadów. Dzięki temu pobudzisz krążenie. Pamiętaj, że siedzenie całymi dniami sprzyja powstawaniu cellulitu.

Wyszczuplanie ud wymaga systematyczności

Systematyczność w stosowaniu diety i ćwiczeń pozwoli ci osiągnąć zadowalające efekty i schudnąć z ud. Dlatego nie odpuszczaj ćwiczeń i zdrowo się odżywiaj. Rezygnacja chociażby z jednego treningu opóźni proces odchudzania. Bo gdy odpuścisz raz, łatwiej ci będzie zrezygnować po raz kolejny, a po dwóch tygodniach zorientujesz się, że wróciłaś do dawnych nawyków i przyzwyczajeń.

Cierpliwość w walce o szczupłe uda

Odchudzanie to długi proces, który wymaga cierpliwości... Efekty diety i ćwiczeń będą widoczne dopiero po kilku tygodniach. Jednak zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna to jedyna dobra droga do uzyskania trwałych i zadowalających efektów.

Masaż zmniejsza obwody ud

Ale tylko wtedy, jeśli są one obrzęknięte. Wtedy warto zastosować drenaż limfatyczny, który pozwoli wyszczuplić, nie tylko optycznie uda. Można iść do specjalisty lub robić automasaż. Jest to szczególnie godne polecenia, jeśli komuś zależy na tym, aby szybko uda zmniejszyły obwód. Masaż natomiast nie sprawi, że tkanki tłuszczowej będzie mniej.

fot. Jak odchudzić uda – domowe sposoby/ Adobe Stock, Петр Смагин

Niestety bez tego się nie obejdzie. Wystarczą nawet proste ćwiczenia, takie jak:

marsz,

jogging,

jazda na rowerze,

ćwiczenia na maszynie eliptycznej,

na suchych wiosłach,

pływanie,

skakanie na skakance.

Te ćwiczenia powinny na stałe zagościć w twoim planie dnia, zwłaszcza jeśli chcesz dość szybko schudnąć z ud. Są to ćwiczenia, które pozwolą spalić tłuszcz, a także nie będą stymulować mięśni do zwiększania swojej masy i zatrzymywania wody.

Aby schudnąć z ud w dłuższej perspektywie czasu, możesz też ćwiczyć tabatę, która jest krótkim, ale intensywnym rodzajem treningu oraz wykonywać ćwiczenia siłowe, np. ćwiczenia na uda.

Pierwsze wyraźne rezultaty zauważysz po 30 dniach regularnych treningów. Podczas wykonywania ćwiczeń pamiętaj o prawidłowej technice.

Na pewno jest to niewłaściwa dieta i brak ruchu, choć akurat gromadzeniu tłuszczu w dolnych partiach ciała (biodra, uda, nogi) sprzyjają też predyspozycje genetyczne. Takie figury nazywa się figurą gruszki w przeciwieństwie do tych kobiet, które gromadzą tłuszcz głównie w górnych partiach ciała (biust, talia, ramiona, szyja) – to tak zwana figura jabłka.

Ponieważ tendencja do tycia w konkretnych partiach ciała jest uwarunkowana genetycznie, bardzo ciężko jest z nią walczyć. Jedynie odpowiednim sposobem żywienia i odpowiednią ilością ruchu można sprawić, aby te partie ciała nie stawały się coraz większe lub zmniejszyć ich objętość.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 24.01.2017 r. przez Karolinę Kalinowską.

Reklama

Czytaj także:

Jak wyszczuplić łydki? I czy to w ogóle jest możliwe?

Ćwiczenia na szczupłe nogi – 11 propozycji

Najlepsze diety odchudzające na 2023 rok