Do lata zostało już kilka tygodni. Jeżeli chcesz pozbyć się kilku nadprogramowych kilogramów, to musisz działać szybko i stanowczo. Jeżeli wprowadzisz w życie te zasady, to za 5-6 tygodni będziesz mogła się cieszyć nienaganną sylwetką.

Jak schudnąć w tydzień?

1. Pij więcej wody - odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne. Oczywiście samo picie wodny nie powoduje chudnięcia, ale je wspomaga. Dodatkowo spożywanie odpowiedniej ilości wody zmniejsza łaknienie i pozwala „oszukać” głód.

2. Ogranicz sól i używaj więcej ziół - dzięki temu unikniesz zatrzymywanie wody w organizmie.

3. Jedz płatki owsiane - dostarczysz do organizmu sporą ilość błonnika, który wypełni żołądek.

4. Jedz jajka - zawierają wartościowe białko, które pomaga w walce z nadprogramowymi kilogramami.

5. Pamiętaj o solidnym śniadaniu - skutecznie podkręci rozleniwiony (po całej nocy) metabolizm.

6. Zapomnij o istnieniu słodyczy - to jedynie puste kalorie, które nie dostarczają do organizmu żadnych wartości odżywczych.

7. Przygotowuj posiłki w domu - zrezygnuj z jedzenia na mieście na rzecz posiłków przygotowywanych w domu. Dzięki temu będziesz wiedziała, co jesz.

8. Zacznij się ruszać - pamiętaj, że odpowiednia dawka ruchu pozwala utrzymać ciało w dobrej kondycji i przyspiesza przemianę materii.

