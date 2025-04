1. Napoje



Odstaw słodzone napoje gazowane i soki, którymi tak często gasiłaś pragnienie latem. Jedna szklanka gazowanego napoju to nawet 200 kcal. Zamiast tego pij dużo wody lub niesłodzonej herbaty. Wakacje to także okres, w którym częściej sięgamy po alkohol, który jest bardzo kaloryczny. Ogranicz alkohol w swojej diecie do dwóch lampek wina tygodniowo.

2. Pieczywo



Podczas wakacji wiele z nas zapomina o zasadach zdrowej diety i na urlopie delektuje się wszystkim, co smaczne, ale niezdrowe. Jak szybko schudnąć? Zastąp kaloryczne jasne pieczywo bogatym w błonnik razowym i pełnoziarnistym. Dzięki niemu będziesz syta dłużej.

3. Owoce i warzywa



Lato to sezon świeżych owoców i warzyw. Jesienią jest ich znacznie mniej, ale wciąż możesz kupić morele, brzoskwinie, nektarynki, winogrona oraz śliwki, których jest teraz najwięcej. Sięgaj także po mrożonki i soki warzywne lub owocowe, ale bez dodatku cukru.

4. Potrawy

Z jednej strony wakacje to sezon grillowy, sprzyjający chudnięciu, z drugiej jednak strony przyjęcia grillowe łączą się z kalorycznymi sosami, alkoholem i podawanymi do niego słonymi przekąskami.Unikaj czerwonego mięsa, a spożywaj dużo drobiu i ryb – przyrządzaj je w piekarniku lub na grillu, bez tłuszczu. Smażone potrawy są źródłem zbędnych kalorii i złego cholesterolu. Warzywa gotuj na parze i nie dopuść do ich przegotowania – im bardziej rozgotowane warzywa tym wyższy ich indeks glikemiczny i waga Twojego ciała.

5. Kiedy jeść?



Unikaj podjadania między posiłkami i jedzenia wieczorem. Ostatni posiłek spożywaj nie później niż 3 godziny przed snem. W wakacje często grillujemy do późna a to sprzyja szybkiemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Pamiętaj o śniadaniu, które należy zjeść w ciągu godziny od przebudzenia – to konieczne, aby „rozbudzić” metabolizm i zapewnić sobie źródło energii na cały dzień.

6. Ruch



Aby dieta przyniosła oczekiwane rezultaty należy wspomóc ją wysiłkiem fizycznym. Ruszaj się w każdej wolnej chwili – w zależności od stopnia zaawansowania ćwicz 3-5 razy w tygodniu przez minimum godzinę. Im dłużej trwa jeden trening, tym więcej tłuszczu spalasz, jednak pamiętaj, że bez odpowiednich suplementów Twój organizm czerpie energię także z mięśni. Biegaj, pływaj, zapisz się na zajęcia fitness. Możesz także spróbować nordic walkingu, który cieszy się coraz większą popularnością. Wybierz aktywność, która sprawia Ci największą przyjemność, a ćwiczenia nie będą przykrym obowiązkiem.