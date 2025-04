Marsz to najbardziej dostępny rodzaj aktywności fizycznej. Dzięki niemu nie tylko wzmocnisz mięśnie i wysmuklisz ciało, ale również stracisz zbędne kilogramy! Jak maszerować, by osiągnąć imponujące rezultaty? Podpowiadamy!

1. Zadbaj o różnorodność

Długie spacery w jednostajnym tempie zarezerwuj an niedzielne wypady z rodziną. Jeśli chcesz schudnąć, musisz maszerować w różnym tempie (ale nie może być zbyt wolne!). Przykładowo idź najszybciej jak umiesz przez 4 minuty, a przez kolejne 45 sekund zwolnij na 50% swoich możliwości.

2. W trakcie marszu angażuj jak najwięcej mięśni do pracy

W trakcie marszu mocno napinaj pośladki, bicepsy i brzuch. Zobaczysz! Jeśli będziesz tego pilnować, w ciągu kilku tygodni pracy nie poznasz własnego odbicia w lustrze!

3. Zadbaj o odpowiednią technikę marszu

Ręce powinny być ugięte pod kątem 90 stopni. W trakcie stawiania kroków pilnuj, by nie unosić dłoni powyżej piersi. Dodatkowo jeśli chodzi o pracę nóg zwracaj uwagę, by nie unosić ich zbyt wysoko i by nie robić zbyt długich kroków. Może to spowodować bóle łydek, a poza tym długi krok to już wstęp do biegania :)

4. Miej wyprostowane plecy

Nie pochylaj się w przód ani nie wyginaj do tyłu. Takie błędy prowadzą do bólu lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Zadbaj o wyprostowaną postawę i zawracaj na to szczególną uwagę w trakcie marszu. Nic nie jest ważniejsze niż nasz kręgosłup!

5. Maszeruj regularnie

By osiągnąć imponujące rezultaty musisz maszerować przynajmniej 4-5 razy w tygodniu po ok. 50 minut (jeśli możesz, ćwicz nawet ok. 70 minut). Marsz w odróżnieniu do biegania nie obciąża twoich stawów, więc nie musisz się obawiać, że nabawisz się kontuzji. Ale co najważniejsze - zanim ruszysz w plener kup sobie porządne, treningowe buty!

