Znalezienie motywacji do zmiany swoich codziennych przyzwyczajeń jest bardzo trudne. Wydaje się, że wszystkie rzeczy, które robimy w życiu stają się coraz łatwiejsze i bardziej ekscytujące. Jedynie w przypadku dbania o formę nic się nie zmienia. To niesprawiedliwe, prawda? Jeżeli będziecie jadły dużo słodyczy, sięgały po fast-foody oraz węglowodany proste, to będziecie grube. Nie pomogą wam żadne nowoczesne narzędzia. Tak samo jest z treningami, trzeba swoje wybiegać lub wyjeździć na rowerze i nikt, ani nic tego za was nie zrobi. Jest jednak kilka przyjemnych, a nawet bardzo przyjemnych sposobów na utrzymanie nienagannej sylwetki i zachowanie dobrej kondycji. Jakich?

1. Podróże

Tak, to prawda! Możecie podróżować, rozpieszczać się i do tego jeszcze dbać o formę. Jeżeli myślicie, że takie efekty uzyskacie, popijając jedynie ulubione drinki, to jesteście w ogromnym błędzie. Nie będzie, aż tak łatwo.

Podróże to idealna okazja, aby korzystać z wszelkich udogodnień, które znajdziecie w hotelach. Basen i siłownia są do dyspozycji gości, wystarczy tylko z tego korzystać. W tym czasie poranny trening nie powinien być dla was żadnym problemem, bo przecież bieganie brzegiem morza to sama przyjemność. Po aktywnym poranku warto wybrać się na wycieczkę rowerową lub pieszą. Przecież zwiedzanie, to również solidna dawka ruchu.

Dodatkowym bonusem jest regularne jedzenie. Jednak pamiętajcie, żeby nie pozwalać sobie na obfite posiłki, które są bogate w cukry proste. Jedzcie dużo warzyw i owoców. Na śniadanie starajcie się jeść coś pożywnego i bogatego w białko np. jajka. Pamiętajcie również o odpowiedniej ilości wody.

2. Granie na Xbox lub PlayStation

Rodzice od najmłodszych lat przekonywali nas, że to jedynie strata czasu i powinnyśmy zająć się czymś pożytecznym. Jednak przez ostatnie lata technika poszła do przodu i obecnie gry komputerowe można wykorzystywać w zupełnie inny sposób. Już nie musisz siedzieć na kanapie z butelką słodkiego napoju i ulubionymi chipsami.

Wirtualna rzeczywistość jest na bardzo wysokim poziomie. Najlepiej świadczą o tym okulary VR lub Move. Ten niepozorny sprzęt pozwoli wam rozegrać niezapomniane (i wymagające sporo wysiłku) mecze tenisa, golfa i piłki nożnej. Będziecie mogły brać udział w lekcjach tańca lub walkach bokserskich. A wszystko bez ruszania się z domu. Prawda, że brzmi cudownie?

3. Spacery

Treningi kardio nie są dla was? Zrezygnujcie z nudnego biegania i chodzenia na basen, a zacznijcie spacerować. Możecie zacząć od zwiedzania własnego miasta – idźcie do ulubionego parku, wybierzcie się na starówkę, a jeżeli macie taką możliwość, na spacer do lasu.

Wiele osób uważa, że małe rzeczy, jak chodzenie, nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów, ale to może być dobry początek do innych, większych zmian. Jeżeli chcecie sprawdzić to na własnej skórze, to raz w tygodniu wybierzcie się na godzinny, ale dynamiczny spacer. Po 2-3 miesiącach, będziecie czuły się znacznie lepiej. Poprawi się wasza kondycja, spodnie będą luźniejsze.

4. Gotowanie

Czasem ostatnią rzeczą, na którą macie ochotę jest stanie przy garach i gotowanie jedzenia na następny dzień, ale jeżeli chcecie mieć nienaganną sylwetkę to powinnyście o to szczególnie dbać. Przecież każdy wielbiciel gotowania bez zastanowienia powie wam, że przyrządzanie posiłków to znakomita zabawa. Jednak wasza niechęć może wynikać z braku kreatywności i pomysłów na zdrowe, ale szybkie w przygotowaniu potrawy.

Są dwa rozwiązania, które pozwolą wam to przezwyciężyć. Możecie zapisać się na kurs gotowania i pod okiem specjalistów, będziecie mogły poznać wiele znakomitych przepisów, które pozwolą wam gotować smacznie i zdrowo. Drugim rozwiązaniem są samodzielne eksperymenty. Kupcie kilka książek kucharskich i gotujcie. Czasem może wam wyjść coś lepiej, a czasem gorzej, ale nie zniechęcajcie się. To bardzo ważny krok, który pozwoli wam kontrolować to co jecie. Z czasem może okazać się, że zwyczaj gotowania i planowania posiłków jest dobra zabawą, a co najważniejsze podstawą zdrowego stylu życia.

