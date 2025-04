Odchudzanie bez ćwiczeń - czy to możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej. Jeśli nie jesteś fanką aktywności fizycznej, możesz skutecznie się odchudzać, ale pamiętaj o kilku ważnych zasadach.

Można, ale to trudniejsze niż przy połączeniu ćwiczeń z dietą. Proces odchudzania, czyli utraty masy ciała, rozpoczyna się, gdy jesteś w tak zwanym deficycie energetycznym, czyli spalasz więcej kalorii, niż dostarczasz. Deficyt energetyczny możesz osiągnąć na dwa sposoby:

zwiększając codzienną aktywność, przez co dotychczas stosowana dieta powinna cię odchudzić;

zmieniając dietę na taką, o niższej kaloryczności.

Oczywiście najbardziej spektakularne efekty odchudzania można osiągnąć, łącząc te metody. Nie jest to jednak konieczne, a schudnąć da się nawet bez ćwiczeń na odchudzanie. Musisz jednak wtedy znacznie bardziej zwracać uwagę na to, co jesz.

Przygotuj się do odchudzania - dokonaj obliczeń

Odchudzanie to w gruncie rzeczy czysta matematyka. Na początek przyda ci się znajomość kilku parametrów, by odpowiednio zapanować proces odchudzania. Oblicz:

Podstawową przemianę materii - liczbę kalorii wydatkowanych przez twój organizm w spoczynku.

Całkowitą przemianę materii wyrażoną w kaloriach - tyle energii zużywasz codziennie.

Ustal deficyt energetyczny na poziomie ok. 10-15% całkowitej przemiany materii - to dzięki niemu schudniesz.

Nie musisz liczyć kalorii, ale kalorie się liczą

Skuteczna dieta redukcyjna to przede wszystkim dieta o odpowiednio dobranej kaloryczności. Jeśli nigdy nie liczyłaś kalorii, postaraj się robić to przez jakiś czas, by zrozumieć jak działa bilans energetyczny twojego ciała. Jak liczyć kalorie? Za pomocą kartki lub specjalnej aplikacji do liczenia kalorii.

Zrozumiesz w ten sposób, które pokarmy mają bardziej tuczący potencjał. Nie masz ochoty liczyć kalorii? Zastosuj gotowe jadłospisy o wybranej kaloryczności:

Nie musisz ćwiczyć, ale bądź aktywna

Każda forma ruchu zbliża cię do celu, jakim jest utrata masy ciała. Nie musisz wcale wylewać potów na siłowni. Dokonuj codziennych wyborów, które zwiększą twoją aktywność.

Wychodź na spacery kiedy możesz.

kiedy możesz. Staraj się robić przerwy w pracy na rozciąganie lub kilka przysiadów.

na rozciąganie lub kilka przysiadów. Wybieraj schody zamiast windy .

. Wysiądź jeden przystanek wcześniej albo zaparkuj samochód dalej od celu i przespaceruj się do domu lub do pracy.

lub do pracy. Spędzaj aktywnie weekendy . Pospaceruj, wybierz się w góry, tańcz, jedź na rowerze.

. Pospaceruj, wybierz się w góry, tańcz, jedź na rowerze. Ruszaj się, gestykuluj, podryguj w rytm muzyki - wszystkie te aktywności mają wpływ na odchudzanie.

Ważna jest kaloryczność diety, ale też techniki i triki stosowane na co dzień. Skorzystaj z naszych pomysłów, które ułatwią ci odchudzanie.

Jedz w skupieniu

Nie pozwól, by w trakcie posiłku cokolwiek cię rozpraszało. Oglądanie telewizji, czytanie gazety lub książki - to wykluczone! Pora posiłku to czas tylko i wyłącznie dla ciebie i dla twojego organizmu. Pozwól mu czerpać radość z tego, co jesz! I niech ta chwila trwa... przynajmniej 15 minut.

Używaj mniejszych talerzy

Nie chodzi o to, byś jadła posiłki na spodeczku od herbaty. Ale zamiast korzystać bez przerwy z talerzy obiadowych, do kolacji wyjmij z szafki te deserowe. Dzięki temu prostemu zabiegowi zjesz mniej (tylko nie bierz żadnych dokładek ani nie nakładaj góry jedzenia!).

Dokładnie przeżuwaj jedzenie

Skupiając się na każdym kęsie, zjesz mniej i poczujesz cały wachlarz smaków, który znajduje się na twoim talerzu. Delektuj się swoim daniem - w ten sposób przyspieszysz trawienie.

Jedz więcej białka

Białko ma to do siebie, że w szybki sposób sprawia, że poczujesz sytość. To właśnie dlatego dla wielu posiłek bezmięsny jest „posiłkiem straconym". Zamiast ładować na talerz ogromne porcje węglowodanów, lepiej zjeść kawałek ryby w towarzystwie warzyw lub kawałek duszonej wołowiny z ulubionymi dodatkami.

Pij szklankę wody przed każdym posiłkiem

Dzięki temu prostemu zabiegowi zjesz po prostu mniej. No i dodatkowo zyskasz pewność, że lepiej nawadniasz organizm, bo większość z nas niestety na co dzień zapomina o regularnym piciu wody. Możesz dodać do wody trochę octu jabłkowego na odchudzanie.

Wspieraj się alternatywnymi metodami

Większość alternatywnych metod odchudzania i mikstur odchudzających niestety nie działa. Są jednak sprawdzone sposoby na podkręcenie metabolizmu, z których warto korzystać.

Imbir wspiera odchudzanie przez hamowanie apetytu, kawa z cytryną na odchudzanie działa dzięki właściwościom kofeiny, a chrom na odchudzanie pomaga utrzymać stały poziom cukru we krwi i może być rozważony. Dobierz metodę do swoich problemów i celów i nie stosuj wszystkiego naraz, ale otwórz się na te opcje.

Pamiętaj, że ruch i ćwiczenia to nie tylko odchudzanie. Nie wszystkie choroby cywilizacyjne ujawniają się w postaci zauważalnej otyłości lub nadwagi. Szczupły nie znaczy automatycznie zdrowy.

Ruch to przede wszystkim zdrowie! Jeśli aktualnie naprawdę nie masz czasu na dodatkowe ćwiczenia i ruch w planie tygodnia, możesz przejściowo zastosować taktykę odchudzania bez ćwiczeń. Pamiętaj jednak, że długofalowo nawet po osiągnięciu szczupłej sylwetki, nie jest to zdrowe.

Absolutne minimum to 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej dziennie. Nie musisz się pocić i bardzo męczyć. Znajdź aktywność, która będzie sprawiać ci radość i staraj się uprawiać ją regularnie dla zdrowia, nie tylko dla sylwetki.

Na podstawie artykułu pierwotnie opublikowanego 11.05.2016 przez Agatę Bernaciak.

