Ania Mucha do niedawna miała dystans do swojej figury, która nie zawsze wyglądała idealnie. Wszystko zmieniło się od momentu, gdy wyjechała do szkoły aktorskiej w Nowym Jorku. Dowiedz się, jak doszła do obecnej formy!

Jak schudła Anna Mucha?

Obracając się w środowisku aktorek i modelek, pozazdrościłam im pięknie wymodelowanych ciał. Po powrocie do Polski podjęłam decyzję: „Zaczynam się odchudzać!”. Nie chciałam testować żadnych diet cud.

– wspomina Mucha.

Zaufałam dietetyczce z firmy SetPoint, która namówiła mnie do zmiany nawyków. Jem teraz mało, ale często. Dzięki temu organizm nie odkłada tłuszczu, tylko spala go na bieżąco.

– tłumaczy Ania. Dodaje, że nie przestrzega jednak żadnej diety, bo... lubi jeść!

Czy Anna Mucha uprawiała sport?

Uprawianie sportów do niedawna kłóciło się z moim wizerunkiem intelektualistki, której nie przystoi pocić się na siłowni. To miejsce kojarzyło mi się z „grubymi karkami”. Teraz widzę to inaczej. Mam wspaniałego trenera Piotrka, który 3 razy w tygodniu zajmuje się rzeźbieniem mojej sylwetki.

– mówi Ania Mucha.



Trening gwiazdy składa się z 3 etapów. Zaczyna od godzinnego marszu na bieżni, którego tempo jest dostosowane do jej tętna i wydolności organizmu. Potem przychodzi pora na ćwiczenia na drabinkach, macie i piłce, które mają wyszczuplić ciało. Trening kończy się rozciąganiem mięśni.

Zastanawiasz się, na czym polega trening Piotra Łukasiaka? Przekonaj się, co sprawia, że jest on tak bardzo skuteczny!



na podstawie tekstu zamieszczonego w magazynie Party