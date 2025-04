Nie idź na imprezę z pustym żołądkiem



Z pustym żołądkiem zjesz zdecydowanie więcej niż w sytuacji, gdybyś zjadła lekki posiłek 2-3 godziny przed imprezą (np. sałatkę warzywną z piersią kurczaka i sosem jogurtowym, talerz pożywnej zupy jarzynowej lub porcję pieczonej ryby z ryżem oraz dużą ilością warzyw). Przed posiłkiem wypij szklankę wody, wypełni ona żołądek i sprawi, że zjesz mniej.

Reklama

Czy znasz te porady? Poznaj 8 najgorszych porad dietetycznych!

Wybieraj lekkie potrawy

Zamiast kotleta schabowego albo pieczonej karkówki, sięgnij po pieczoną rybę lub potrawę z drobiu. Unikaj potraw smażonych, szczególnie w panierce - są bombą kaloryczną.

Ziemniaki zastąp dodatkową porcją warzyw

Zrezygnuj z dodatku węglowodanowego (ziemniaków, ryżu, makaronu). W zamian nałóż na talerz dodatkową porcję warzyw, które są niskokaloryczne.

Unikaj sałatek z majonezem i ciężkich sosów

Staraj się wybierać świeże lub pieczone warzywa bez sosów.

Pij wodę z cytryną zamiast soków i napojów

Nie dostarcza kalorii ani cukru. Szklanka wody wypijana pomiędzy kolejnymi porcjami alkoholu może również pomóc uniknąć „syndromu dnia następnego”.

Ogranicz alkohol

Kieliszek wódki to dodatkowe 55 kcal, zaś kieliszek wina czerwonego może dostarczać nawet 150 kcal. Jak ognia unikaj również kolorowych drinków! Postaraj się ograniczyć ilość wypijanego alkoholu. Pomoże to nie tylko w utrzymaniu masy ciała, ale również zmniejszy nieprzyjemne dolegliwości związane z jego spożyciem.

Zjedz tylko tort

Zrezygnuj z jedzenia ciast, ale pozwól sobie na skosztowanie urodzinowego tortu. Wybieraj owoce zamiast innych słodkości.

Pomelo niedoceniany owoc dobry na kaca!

Jedz powoli

Sygnał o odczuwaniu sytości dociera do mózgu dopiero po około 20 minutach. Powolne spożywanie posiłku sprawi, że nie zjesz zbyt dużo, zanim sygnał ten dotrze do ośrodka sytości.

Tańcz, tańcz, tańcz...

Taniec to świetny trening, który pomaga spalić nadprogramowe kalorie. Bądź gwiazdą parkietu!

Zrezygnuj z głodówek przed i po imprezie

Spowalniają one metabolizm, co sprawia, że wszystko, co później zjesz zostanie zmagazynowane w postaci tkanki tłuszczowej. Bardziej sobie nimi zaszkodzisz niż pomożesz.

Głodówka - czy to dobra metoda na odchudzanie?

Reklama

Jeśli uda ci się zastosować większość naszych porad, duża impreza rodzinna czy wesele nie powinny znacząco wpłynąć na efekty twojej diety.