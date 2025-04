1. Jedz więcej!

Ale nie wszystko – do odbudowy masy mięśniowej (a tym samym przyspieszenia metabolizmu) wystarczy zwiększenie ilości białka w diecie.

Zalecana dawka dzienna tego składnika dla dorosłego człowieka to 0,9 g na każdy kilogram masy ciała. Ale jeśli chcesz odbudować mięśnie, potrzebujesz więcej. Staraj się tak komponować posiłki, by w każdym znalazło się źródło białka. Do wyboru masz całkiem sporo produktów. Trzymaj się przy tym zasady: nabiał 3-4 razy dziennie, mięso lub ryby, warzywa strączkowe i orzechy raz dziennie.

2. Warzywa pięć razy dziennie

Oprócz białka, podstawą twojego jadłospisu powinny być surowe i gotowane warzywa. Te również jedz przy każdym posiłku. Mamy na myśli rośliny inne niż strączkowe (te bowiem traktujemy jako białko). Jeśli więc jesz na obiad fasolkę po bretońsku czy danie z soi, dodaj do nich jeszcze jakąś sałatkę.

3. Mniej węglowodanów i tłuszczu

Komponując swoją dietę pamiętaj, że produkty białkowe mają kalorie, jak wszystkie inne produkty. Nie możesz więc po prostu dodać ich do jadłospisu. Musisz to zrobić kosztem węglowodanów – najlepiej prostych. Ogranicz pieczywo do 2 kromek dziennie, zrezygnuj z białych makaronów, klusek, naleśników, słodkich bułek. Wybieraj kasze, brązowy ryż i makarony razowe, które mają dużo błonnika. Tłuszcz jest najbardziej kalorycznym składnikiem odżywczym, więc staraj się ograniczyć jego spożycie do 1–2 łyżek dziennie oliwy lub oleju rzepakowego.

4. Owoce jako deser

Z nimi bądź ostrożna. Zawierają mało białka, a dużo węglowodanów prostych. Jeśli więc nie chcesz przytyć, jedz owoce nie częściej niż raz dziennie. Najlepiej na deser po obiedzie. Maliny lub jagody możesz zjeść z jogurtem, ale staraj się już nie słodzić. Słodycze i alkohol staraj się wyeliminować ze swojego jadłospisu.

5. Nie mniej niż dwa litry płynów

Dietetycy podkreślają, że przy diecie bogatej w białko trzeba pić więcej niż zwykle. Normalna zalecana dawka płynów dziennie to 1,5 litra (jeśli nie ma upałów i nie masz gorączki). Ty wypijaj o pół litra więcej. Najlepsza jest oczywiście woda, herbatki ziołowe i owocowe. Słodkie napoje traktuj jak łakocie i raczej ich unikaj.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny Gwiazdy-Iwańskiej/Vita