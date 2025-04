Tempo metabolizmu zależy przede wszystkim od płci, wieku i masy ciała. Pod pojęciem metabolizm kryje się całodobowy wydatek energetyczny organizmu zwany CPM (całkowita przemian materii).

Jak przyspieszyć metabolizm i zwiększyć CPM? Zastosuj nasze triki!

1. Pamiętaj o śniadaniu!

Jeśli nie zjesz śniadania twoje ciało zacznie ograniczać spalanie kalorii! Dlaczego? Brak posiłku jest stanem zagrożenia. Nie ma energii, trzeba zacząć oszczędzać. Jeśli chcesz uniknąć tego zjawiska pierwszy posiłek jedz do godziny po pobudce.

2. Nie pomijaj posiłków

Podobny mechanizm sprawia, że łatwiej tyjesz, gdy przerwy między posiłkami są bardzo długie (powyżej 4 godzin). Organizm przechodzi w tryb „oszczędnościowy”. Często, w ciągu dnia, zapominasz o jedzeniu, a duży posiłek zjadasz dopiero wieczorem. To prosta droga do magazynowania tkanki tłuszczowej!

3. Nie bój się treningu siłowego!

Im więcej masz mięśni, tym więcej kalorii spalasz! Każdy kilogram masy mięśniowej nawet w stanie spoczynku zużywa średnio 3 razy więcej kalorii niż kilogram tkanki tłuszczowej. Z tego powodu osoby, które mają więcej mięśni mają też wyższe zapotrzebowanie kaloryczne. Nie unikaj treningu siłowego, bo to jeden z czynników najsilniej przyspieszających metabolizm!

4. Używaj rozgrzewających przypraw

Pikantne i rozgrzewające przyprawy zwiększają ukrwienie i czasowo podkręcają metabolizm. Warto dodawać do dań chili, cynamon i imbir. Wszystkie te przyprawy możesz wykorzystać zarówno na słodko jak i daniach wytrawnych. Dodatkowy plus – ostre posiłki szybciej sycą!

5. Dodaj źródło białka do posiłku!

Białko wywołuje efekt tzw. termogenzy poposiłkowej - to kilkugodzinne przyspieszenie metabolizmu związane z trawieniem składników pokarmowych. Zjawisko to występuję po każdym posiłku, jednak najsilniejsze jest po spożyciu białka. Jedną z najczęściej polecanych metod na przyspieszenie metabolizmu jest wprowadzenie źródła białka (np. mięso, ryby, produkty mleczne, jajka, warzywa strączkowe) do każdego posiłku głównego.

6. Nawadniaj się!

Pij płyny bezkaloryczne, głownie wodę. Woda jest środowiskiem każdej reakcji biochemicznej w organizmie ludzkim. Prawidłowe nawodnienie jest konieczne, by mogło zachodzić spalanie tkanki tłuszczowej.

7. Jedz produkty bogate w jod!

Jod to składnik mineralny niezbędny do produkcji hormonów tarczycy. Tarczyca zaś reguluje i znacząco wpływa na zwolnienie lub przyspieszenie metabolizmu. Jeśli chcesz schudnąć dbaj, by twoja dieta była bogata w źródła jodu. Należą do nich np. dorsz, halibut, jajka, ser żółty, sól jodowana.

8. Pij zieloną herbatę

Zielona herbata zawiera teinę, związek z grupy alkaloidów podobny budową do kofeiny. Teina przyspiesza metabolizm i zwiększa przepływ krwi przez tkanki ułatwiając spalanie tkanki tłuszczowej. Uważaj! Herbata zielona podobnie jak kawa działa pobudzająco, dlatego nie pij jej wieczorem.

9. Wysypiaj się!

Odpowiednia ilość snu stabilizuje gospodarkę hormonalną i zmniejsza wydzielanie kortyzolu. Kortyzol bywa nazywany hormonem przewlekłego stresu. Jego zwiększone stężenie pobudza magazynowanie tkanki tłuszczowej. Chcesz być szczupła? Śpij minimum 7 godzin!

10. Zapomnij o dietach cud!

Każda dieta cud zakończona efektem jo-jo sprawia, że twój metabolizm zwalnia. Kolejna próba zmiany nawyków żywieniowych staje się przez to trudniejsza, a efekty odchudzania przychodzą później lub wcale. Porzuć rygorystyczne diety, jeśli chcesz, by Twój metabolizm przyspieszył!

