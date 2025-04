Mimo, że pogoda może jeszcze zaskoczyć już nawyższy czas przygotować rower na wiosnę. Jak zrobić to w domowym zaciszu?



Krok 1: Czyszczenie roweru

Zaczynamy od dokładnego umycia roweru. Ciepła woda, gąbka i mydło lub płyn do mycia naczyń sprawdzają się najlepiej. Odradzamy mycie roweru wodą pod wysokim ciśnieniem, bo może się ona dostać do uszczelnionych miejsc, np. do łożyska i piasty. Rower dokładnie wycieramy, np. ściereczką z mikrofibry.

Krok 2: Stan opon

Dobrze jest je sprawdzić, zanim wsiądziemy na dwa kółka. Należy całkowicie spuścić powietrze z kół, a następnie ścisnąć mocno oponę palcami. Jeśli faktura gumy przypomina rozstępy to znak, że powinniśmy wymienić opony.

Krok 3: Ciśnienie

Jeśli opony uginają się bardziej niż na centymetr, kiedy wsiadamy na rower to znaczy, że trzeba dopompować koło. Powinniśmy rozważyć wymianę dętki, jeśli po dopompowaniu powietrze wciąż schodzi. Możemy to zrobić sami pamiętając, by do jej podważania nie używać narzędzi o zaostrzonej krawędzi. Wystarczy zwykła łyżeczka stołowa.

Krok 4: Luz na piastach

Piasta to inaczej oś koła. Luźna piasta szybciej się zużywa, co grozi m.in. zblokowaniem lub odpadnięciem koła, a w efekcie może doprowadzić do wypadku. Jak sprawdzić, czy piasty w naszym rowerze działają prawidłowo? Jedną ręką chwytamy za ramę, drugą poruszamy kołem na boki. Jeśli czujemy luz, najlepiej od razu zgłosić się do serwisu rowerowego, gdzie mechanicy skręcą mocniej koło i/lub wymienią odpowiednie części.

Krok 5: Naciąg szprych

Ściskamy szprychy, chwytając je palcami po dwie. Jeśli są luźne, to znak, że należy dociągnąć je specjalnym kluczem do centrowania kół.

Krok 6: Stan hamulców

Jak sprawdzić, czy działają poprawnie? Siadamy na rowerze, zaciskamy hamulce i ruszamy rowerem w przód i w tył. Jeśli koło się przetacza, powinniśmy dokręcić śruby na klamkach hamulcowych, sprawdzając jednocześnie, czy osiągnęliśmy odpowiedną siłę hamowania.

Krok 7: Praca łożysk sterowych

Przechylamy rower lekko na bok – przednie koło powinno skręcić bez oporu. Następnie zaciskamy hamulec i ruszamy rowerem w przód i w tył oraz na boki. Jeśli wyczujemy luz przy łączeniu kierownicy z ramą, powinniśmy udać się do serwisu celem dokręcenia łożysk.

Krok 8: Korbowód

Korbowód to – najprościej rzecz ujmując – część łącząca pedał z ramą. Aby sprawdzić, czy działa poprawnie, chwytamy za ramię korby i poruszamy nim na boki (do wewnątrz i na zewnątrz roweru). Wyczuwalny luz to znak, że powinniśmy dokręcić ramię. Jeśli to nie pomaga, prawdopodobnie trzeba wymienić wkład suportu lub ramię korby.

Krok 9: Łańcuch

Jeśli jesteśmy w stanie podciągnąć łańcuch od dołu na więcej niż centymetr, powinniśmy udać się do serwisu dysponującego narzędziem do mierzenia stanu zużycia łańcucha i albo go naciągnąć, albo wymienić.

Krok 10: Połączenia śrub

Ostatni, choć równie ważny krok, to sprawdzenie połączeń śrub: na wsporniku siodła, kierownicy, kołach i pedałach. Jeśli śruby są poluzowane, należy je dokręcić odpowiednio dopasowanym kluczem.

na podstawie informacji prasowej WygodnyRower.pl