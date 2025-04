Jak przeżyć tłusty czwartek i nie utyć?

Wcale nie namawiamy Was do powstrzymywania się od pączków… Podpowiadamy raczej jak zjeść, żeby sumienie nie gryzło...

Ciężka tradycja



Tradycja jest tradycją i bez niej byśmy zginęli w ogólnym chaosie bezimienności i braku korzeni. Na dodatek takie zwyczaje jak tłusty czwartek, rozbudzają w nas na nowo duszę dziecka i pozwalają na eksplozję dobrego humoru w środku szarej, mroźnej zimy. Bo kto z nas nie ma w sobie nostalgii do tych poranków, gdzie kolejki ustawiają się na ulicach wiedzione zapachem konfitury z róży? Naturalnie nieograniczona konsumpcja pączków grozi nie tylko ciężkim nieżytem żołądka, ale też poważnym obciążeniem kalorycznym, które może odłożyć się szybko w talii. Istnieje jednak sposób, by zadośćuczynić pysznej tradycji z lekkim sumieniem.

Bilans musi wyjść na zero



Idea Tłustego czwartku nie wzięła się znikąd. To bardzo popularny w dawnych czasach sposób na najedzenie się zanim trzeba będzie hamować apetyt. I mechanizm działałby świetnie, jeśliby ludzie po ostatkowym obżarstwie zachowywaliby miesięczny post. Wszyscy jednak wiemy, że dziś to już tylko iluzja. Nie ma jednak powodu, aby zasady przejadania i zaciskania pasa nie zastosować choć na krótki okres… Średnie zapotrzebowanie kaloryczne człowieka to ok. 2 tysięcy kalorii.

W tłusty czwartek proponujemy więc zjeść:



Śniadanie - ok. 200 kcal (np. kromka razowego z twarożkiem lub 3 łyżki muesli z jogurtem)

4 pączki (każdy średnio ok. 350 kcal) co daje 1400 kcal

Talerz ciepłej zupy warzywnej w południe - ok. 200 kcal

Dwie porcje owoców i warzyw – 200 kcal

Wieczorem tosta z serem i sałatkę – 300 kcal

Ograniczamy koniecznie wszelkie słodzone napoje jak również cukier do herbaty i kawy

Bilans Tłustego czwartku wynosi więc: 2300 kcal, co daje jedynie 300 kcal ponad normę.

Nie jest źle, prawda?

Odrabianie strat:



W przeciągu kolejnego weekendu musimy więc spalić dodatkowe 300 kcal, np. poprzez:

Pół godziny biegania

Jeden 40-minutowy seans pływania na basenie

Jedne zajęcia aerobiku

2 godziny spaceru

Dodatkowo, jeśli nasz czwartkowy bilans wyszedł większy, albo za pasem jest więcej niechcianego tłuszczu, możemy chociaż przez kolejne trzy dni, pamiętając wciąż słodki smak lukru na ustach, jeść o 100 kcal dziennie mniej odmawiając sobie np. jednej kanapki czy batona.