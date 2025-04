Przez wiele lat specjaliści zakładali, że ludzie aktywni fizycznie męczą się i zwalniają tempo ćwiczeń wtedy, gdy mięśniom zaczyna brakować tlenu. A z badań wynika, że to nie nasze ciało się buntuje, tylko mózg! Chcesz dowiedzieć się, jak się nie poddawać? Oto rady specjalistów.

1. „Jestem zmęczona, już nie nie mogę dalej biec...”

Jak to przezwyciężyć? Wyobraź sobie, że masz sprężyny przyczepione do stóp.

Jeśli naprawdę chcesz coś osiągnąć, uda Ci się. Naukowcy twierdzą, że nasze ciało nie odróżnia pragnień od rzeczywistości. Kiedy uczestnikom badań przypięto do mięśni elektrody i poproszono, by wyobrazili sobie, że biorą udział w zawodach dla biegaczy, okazało się, że mięśnie badanych kurczyły się tak samo jak u osób biegających – relacjonują lekarze sportowi. Z podobnym zjawiskiem masz do czynienia, kiedy śni Ci się, że ktoś Cię goni. Jak to wykorzystać na bieżni? Odwołaj się do swojej wyobraźni.

Zobacz wideo trening twerkout!

2. „Nie mam czasu”

Jak to przezwyciężyć: Planuj na papierze.

Nawet jeśli masz dużo obowiązków, uda Ci się znaleźć czas, by poćwiczyć. Jak to zrobić? Dobry sposób to założenie dzienniczka. Po pierwsze, ustal wszystkie cele, które chcesz osiągnąć poprzez trening i zanotuj je. Badania stale wykazują, że stawianie sobie celów przynosi efekty, bo zwiększa motywację i wytrwałość. Zapisuj zatem w swoim dzienniczku zarówno cele długookresowe oraz zamierzenia na bieżący dzień. Wszystkie muszą być realne!



3. "Mój entuzjazm zaginął w boju!”



Jak to przezwyciężyć: Pokochaj swoje odbicie.

Przyjrzyj się sobie w lustrze, kiedy będziesz w dobrym nastroju. Napnij mięśnie! Nie jest tak źle? Zwierciadło też może Cię zdopingować do ćwiczeń: wzmocni pozytywne uczucia i nakłoni do dalszego wysiłku. Możesz przykleić sobie do lustra karteczki o treści np.: „Z dnia na dzień staję się coraz silniejsza”.



Dowiedz się więcej:

5 najczęstszych wymówek, przez które nie ćwiczysz

Sprawdź swoją sprawność! Zrób test Coopera

6 rad, jak regularnie trenować

4. „Nie potrafię skupić się na ćwiczeniach”

Jak to przezwyciężyć: Zainwestuj w odtwarzacz muzyki.

Gdy jesteś pochłonięta muzyką, Twój umysł nie może przekazać ci informacji, że jesteś zmęczona! Niedawno przeprowadzono badania z udziałem 41 kobiet z nadwagą. Okazało się, że uczestniczki eksperymentu słuchające ulubionych melodii schudły 2 razy szybciej niż koleżanki, które ćwiczyły bez podkładu muzycznego. Muzyka odwraca uwagę i sprawia, że ćwiczenia wydają się ludziom lżejsze i łatwiejsze do wykonania.



5. „Trening to udręka”



Jak to przezwyciężyć: Namów przyjaciółkę na fitness.

Nie traktuj ćwiczeń jak „obowiązku”. Myśl o nich raczej jako o wydarzeniu towarzyskim. Zaproś na zajęcia koleżankę! Naukowcy obserwując przez rok uczestników zajęć fizycznych, doszli do wniosku, że ćwiczenia z zaprzyjaźnioną osobą mogą być dobrą zabawą. Poza tym trening z przyjaciółką stanowi dodatkowy doping!

