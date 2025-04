fot. Fotolia

Jak przewozić rower w komunikacji miejskiej?



W czasie dłuższej podróży rowerem możemy wesprzeć się innymi formami komunikacji. Zarówno komunikacja miejska, jak i kolejowa pozwala pasażerowi, pod pewnymi warunkami, przewozić sprzęt rowerowy.

Ważne, by rower był umiejscowiony tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

autobusie rower powinien znajdować się naprzeciwko drugich drzwi wejściowych, ewentualnie w przypadku autobusów przegubowych naprzeciwko trzecich drzwi.

W tramwajach niskopodłogowych rower stawiamy naprzeciwko drugich drzwi wejściowych, a w tych starszej generacji – na końcu wagonu.

W przypadku metra najrozsądniejszym miejscem będzie przewożenie roweru przy pierwszych lub ostatnich drzwiach składu.

Równie szczegółowo wyjaśnione są warunki podróżowania pociągiem. Dwaj rodzimi przewoźnicy zgadzają się, że rower powinien być przewożony w specjalnie przygotowanych do tego przedziałach. W innym wypadku rower należy umiejscowić w pierwszym przedsionku pierwszego przedziału lub na końcu ostatniego przedziału. Z kolei podróżujący Ekspresami IC mogą przewozić rowery jedynie w przypadku, gdy w pociągu jest przedział rowerowy.

W przeciwieństwie do komunikacji miejskiej w pociągach przewóz rowerów jest płatny. Cena wynosi 7 złotych w przypadku interRegio oraz 9 złotych i 10 groszy w pociągach należących do PKP Intercity.

Jak przewozić rower samochodem?



Jeżeli posiadamy własny samochód i lubimy wycieczki rowerowe, warto zainwestować w bagażnik rowerowy, wybierając jeden z dwóch typów: montowany na dachu pojazdu lub z tyłu samochodu.

Bagażniki montowane na dachu samochodu są zdecydowanie tańsze – cena pojedynczego uchwytu waha się w granicach 100 zł. Do tego należy doliczyć podstawę mocowaną na relingach za kolejne 100 złotych. Niska cena to jednak jedyna zaleta tego rozwiązania, wad jest niestety więcej.

Po pierwsze: utrudniony jest montaż roweru – rower musimy podnieść na wysokość dachu, co nie zawsze jest łatwym zadaniem. Kolejnym problemem jest wyższy środek ciężkości pojazdu – w zakręty będziemy musieli wchodzić ze zdecydowanie większą ostrożnością i mniejszą prędkością.

Należy również zwrócić uwagę na kwestie aerodynamiczne – samochód stawia większy opór, zatem nie dziwmy się, gdy wskaźniki pokażą nam wyższy poziom spalania paliwa niż podczas regularnej jazdy.

Tych wad pozbawione są bagażniki montowane z tyłu, które dzielą się na dwie podgrupy: montowane na tylnej klapie samochodu oraz na haku holowniczym.

Ceny pierwszych zaczynają się od około 300 złotych, niestety ich montaż nie zawsze jest wygodny. Istnieje również ryzyko porysowania karoserii samochodu.

Bagażniki montowane na haku – zdecydowanie wygodniejsze – to wydatek od kilkuset do nawet 3 tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć koszt zakupu haka samochodowego, jeżeli takowego nie posiadamy. Wadą może być zasłonięcie przez bagażnik tablicy rejestracyjnej. W takim wypadku zobligowani jesteśmy do zakupienia dodatkowej (koszt – 65 zł).

Źródło: materiały prasowe Europ Assistance/mn