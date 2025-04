Tym razem nie przytyjecie w święta i wcale nie musicie sobie wszystkiego odmawiać. Są na to lepsze i przyjemniejsze sposoby!

1. Mówimy NIE smażonej rybie



Smażoną rybę zastąp gotowaną na parze, pieczoną (pyszny jest mintaj pieczony i dorsz pieczony) lub w galarecie (my polecamy karpia w galarecie). Jeśli jednak nie możesz się bez niej obejść, przed jedzeniem zdejmij z niej skórkę. Najlepiej wybierz pstrąga lub szczupaka.

2. Weź pod lupę ciasto na pierogi



Możesz przygotować je z mąki razowej lub gryczanej. Postaraj się, aby było jak najcieńsze. Zamiast odsmażać pierogi na patelni, odgrzej je w piekarniku lub kuchence mikrofalowej. Możesz też zanurzyć je na 1–2 minuty we wrzącej wodzie.

3. Patrz na to, co wrzucasz do bigosu



Nie wrzucaj do bigosu tłustych okrawków tylko kawałki chudego mięsa, np. indyka. Zamiast zasmażać kapustę mąką z tłuszczem, dolej do bigosu odrobinę czerwonego wina.

4. Ogranicz majonez

Połowę majonezu w sałatce jarzynowej zastąp jogurtem naturalnym. Nikt nie zauważy różnicy, a danie będzie mniej kaloryczne.

5. Wybieraj chude mięso



Najlepiej wybierz indyka. Jeżeli zamierzasz przygotować do niego sos, to nie zagęszczaj go mąką – lepiej po prostu odparuj wodę. Przygotowując mięso, staraj się też nie przesadzać z solą - lepiej dodawać więcej czosnku i przypraw.

6. Kutia jest pyszna, ale to bomba kaloryczna



Lepiej upiecz makowiec - drożdżowe ciasto jest mniej kaloryczne, a masa makowa ma cenne składniki odżywcze. Ciasta nie polewaj lukrem, lecz przed pieczeniem posmaruj białkiem jaja i ozdób orzechami.

7. Pij wodę

Przed imprezą wypij dużą szklankę wody gazowanej. Wtedy nie będzie ci się chciało tak bardzo jeść i nie będziesz musiała walczyć sama ze sobą. Postaraj się również zrezygnować ze słodkich napojów gazowanych.

8. Wybieraj najmniejsze kawałki ciasta



Sięgaj po najmniejsze kawałki ciasta. Jeżeli ktoś już ci nałożył na talerzyk ogromną porcję, dyskretnie podziel się nią z mężem lub z dzieckiem.

9. Nie spiesz się



Kolacje i obiady świąteczne trwają kilka godzin. Jedząc powoli, możesz się delektować smakiem. Poza tym, jak zjesz zbyt szybko, życzliwa ciocia na pewno nałoży ci dokładkę.

10. Śmiej się do łez

Razem z rodziną obejrzyj komedię lub opowiadajcie sobie dowcipy. Serdeczny śmiech pozwala spalić tyle kalorii, co 3 minuty aerobiku (czyli około 15 kcal).

11. Alkohol to wróg zgrabnej sylwetki



Jeżeli już masz ochotę na alkohol, to wybieraj tylko wytrawne wino - czerwone zawiera dobre dla serca flawonoidy. Najwięcej kalorii ma ajerkoniak, grzane piwo i słodkie likiery.

12. Spacer dla zdrowia i zgrabnej sylwetki



Zanim podasz gościom deser, zaproponuj wszystkim grupowy spacer. Jeśli pogoda sprzyja, możecie się świetnie bawić i spalić sporo kalorii. Chodząc w głębokim śniegu (oby tylko był!) przez 15 minut, stracisz 51 kcal, rzucając śnieżkami – 138 kcal, a lepiąc bałwana – 116 kcal.

13. Śpij długo bez wyrzutów sumienia



Naukowcy udowodnili, że gdy jesteśmy wyspani, organizm wydziela mniej greliny – hormonu odpowiedzialnego za uczucie głodu.

