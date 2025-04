Rezygnacja ze słodyczy może wydawać się nieosiągalna, a na pewno bardzo trudna. Jak przestać jeść słodycze, skoro wokół tyle pokus? Okazuje się, że najbardziej skuteczna strategia nie polega wcale na całkowitej rezygnacji ze słodyczy, a na ich świadomym wybieraniu.

Reklama

Spis treści:

Po zjedzeniu słodyczy w mózgu wytwarza się koktajl neuroprzekaźników i hormonów, który wyzwala poczucie szczęścia, rozluźnienia i stwarza pozory rozwiązania problemu. To jednak przejściowe, szybko po nim często pojawia się poczucie winy.

To, że lubisz słodycze, jest spowodowane milionami lat ewolucji. Słodycze składają się zazwyczaj z mieszanki cukru z tłuszczem, a to szczególnie atrakcyjne dla twojego ciała, które „walczy” o jak najwyższą ilość kalorii, by przetrwać.

Częste jedzenie słodyczy nie jest zdrowe i skutecznie utrudnia odchudzanie. Całkowita rezygnacja ze słodkości może okazać się bardzo trudna. Patrząc długofalowo, w zdrowej diecie jest miejsce na słodycze, ale te jedzone z umiarem. Jeśli chcesz przestać jeść słodycze, dobrym krokiem jest ich czasowe całkowite odstawienie. Dopiero potem możesz nauczyć się jak zdrowo wprowadzać słodycze do diety, by służyły twojemu zdrowiu i twojej sylwetce.

To jednak nie jest jedyna metoda ograniczania spożycia słodyczy. Nie sprawdzi się ona u wielu osób. Skuteczniejsze jest znalezienie źródła, przyczyny objadania się słodyczami, a następnie zawalczenie z nim.

Sprawdź, czy nie jesz za mało

Słodycze to szybki i smaczny produkt dający zastrzyk energetyczny. Niestety zazwyczaj nie ma w nich nic więcej poza cukrem i słabej jakości tłuszczem. To powód, dla którego warto poradzić sobie z nawykowym sięganiem po słodycze.

Na początku zadaj sobie pytania:

Czy nie jesz zbyt mało?

Czy planujesz swoje posiłki?

Czy jadasz przynajmniej 3 zbilansowane, zdrowe posiłki ?

? Czy masz czas na spokojne przygotowanie posiłków i ich zjedzenie?

Jeśli nawykowo nie dojadasz, nie przygotowujesz sobie zdrowych posiłków, oczywiście będziesz mieć większą chęć sięgania po słodycze.

Postaraj się wprowadzić zasady zdrowego żywienia i jeść ok. 4 zbilansowanych posiłków dziennie. Być może to zmniejszy ochotę na podjadanie słodyczy między posiłkami, bo po prostu nie będziesz potrzebować dodatkowego zastrzyku energii.

Przeanalizuj sytuacje, w których jesz słodycze

Kiedy masz największą ochotę podjadania słodyczy? Być może robisz to po prostu z nudów lub traktujesz jako pretekst do przerwy w pracy? Zrób przerwę na jabłko lub krótki spacer.

Może masz w pracy koleżanki, które zawsze częstują cię ciastkami, a ty nie odmawiasz, choć tak naprawdę nie masz na nie ochoty? Poczęstuj je świeżymi malinami, czereśniami lub truskawkami, wszystkie skorzystacie.

Zawsze musisz zjeść coś słodkiego do kawy? Zmniejsz porcję o połowę.

Dokładnie przeanalizuj te schematy i znajdź coś, co zadziała dla ciebie.

fot. Adobe Stock, julie208

Co jeść zamiast słodyczy? Poznaj zdrowsze alternatywy

Jeśli lubisz słodki smak, nie musisz z niego rezygnować. Jest wiele smacznych fit słodyczy, które zastąpią ci smakiem te tradycyjne, a będą zdrowsze i bardziej odżywcze.

Staraj się jeść dużo sezonowych owoców. Przygotowuj desery, musy, koktajle, kisiele z ich udziałem. Owoce to zdrowy element diety, możesz je jeść nawet po godzinie 18.

Do samodzielnie przygotowywanych wypieków i deserów stosuj zdrowe zamienniki cukru:

Postaw sobie wyzwanie rezygnacji ze słodyczy na określony czas

Niektórzy lepiej radzą sobie z ograniczeniem słodyczy poprzez stopniowe ich ograniczanie, ale inni potrzebują szokowej terapii. Zrób sobie samodzielnie lub z chętnymi koleżankami wyzwanie 14, lub 30 dni bez słodyczy. Możesz też dołączyć do jednego z bezcukrowych wyzwań popularnych na Instagramie, albo przetestować przygotowany przez dwie Amerykanki program odstawienia cukru.

Dwie Amerykanki: Brooke Alpert i Patricia Farris, opracowały specjalny program odstawiania słodyczy. Cel terapii to jak najszybciej zahamować apetyt na cukier. Zastanawiasz się, jak to zrobić? Odpowiedź brzmi: z dnia na dzień. Łatwo nie będzie, ale włożony wysiłek przyniesie zadowalające efekty.

Produkty dozwolone na diecie, dzięki której przestaniesz jeść słodycze:

Filiżanka niesłodzonej czarnej kawy dziennie + czarna, zielona i/lub ziołowa herbata bez ograniczeń,

dziennie + czarna, zielona i/lub ziołowa herbata bez ograniczeń, minimum 2 l wody dziennie (może być gazowana),

dziennie (może być gazowana), białko : chude czerwone mięso, wieprzowina, kurczak, indyk, ryby, skorupiaki, jaja, tofu albo warzywa strączkowe,

: chude czerwone mięso, wieprzowina, kurczak, indyk, ryby, skorupiaki, jaja, tofu albo warzywa strączkowe, warzywa : brokuły, brukselka, chińska kapusta (bok choy), cukinia, grzyby, jarmuż, kalafior, kapusta pekińska, ogórki, papryka, rukola, sałata (rzymska, czerwona, zielona), seler, szparagi, szpinak – bez ograniczeń, awokado (maksymalnie połowa dziennie),

: brokuły, brukselka, chińska kapusta (bok choy), cukinia, grzyby, jarmuż, kalafior, kapusta pekińska, ogórki, papryka, rukola, sałata (rzymska, czerwona, zielona), seler, szparagi, szpinak – bez ograniczeń, awokado (maksymalnie połowa dziennie), owoce : cytryna lub limonka, jako dodatek do napojów lub gotowania,

: cytryna lub limonka, jako dodatek do napojów lub gotowania, orzechy i nasiona : migdały, nasiona konopi, nasiona szałwii hiszpańskiej, nerkowce, orzechy makadamia, pekany, orzechy włoskie, orzeszki ziemne, pistacje, siemię lniane – 30 g maksymalnie 2 razy dziennie na przekąskę (mogą być prażone lub surowe),

: migdały, nasiona konopi, nasiona szałwii hiszpańskiej, nerkowce, orzechy makadamia, pekany, orzechy włoskie, orzeszki ziemne, pistacje, siemię lniane – 30 g maksymalnie 2 razy dziennie na przekąskę (mogą być prażone lub surowe), przyprawy : czerwony ocet winny, ocet balsamiczny albo jabłkowy;

: czerwony ocet winny, ocet balsamiczny albo jabłkowy; tłuszcze : oliwa, olej kokosowy – łyżka stołowa, masło do duszenia – łyżka, oliwki – 10 sztuk,

: oliwa, olej kokosowy – łyżka stołowa, masło do duszenia – łyżka, oliwki – 10 sztuk, zioła i przyprawy korzenne, zwłaszcza cynamon, estragon, goździki, imbir, kurkuma, majeranek, rozmaryn, szałwia, ziele angielskie – bez ograniczeń.

Produkty niedozwolone:

Sztuczne słodziki i napoje dietetyczne,

i napoje dietetyczne, alkohol ,

, nabiał (z wyjątkiem odrobiny masła do gotowania czy duszenia),

(z wyjątkiem odrobiny masła do gotowania czy duszenia), pszenica i inne produkty skrobiowe, takie jak makarony, płatki śniadaniowe, pieczywo, ryż,

i inne produkty skrobiowe, takie jak makarony, płatki śniadaniowe, pieczywo, ryż, owoce (z wyjątkiem cytryny i limonki).

Oczywiście do niedozwolonych produktów na tym detoksie cukrowym należą też cukier i wszelkiego rodzaju słodycze, nawet te zdrowe.

Przekonaj się, czy jesteś uzależniona od słodyczy.

Odpowiedz na poniższe pytania:

Czy jedzenie słodyczy poprawia ci nastrój, gdy masz chandrę? Czy miewasz poczucie winy z powodu zjedzonych słodkości? Czy próbujesz ograniczyć ilość spożywanego cukru? Czy ukrywasz słodycze lub nie przyznajesz się do ich jedzenia? Czy ok. godziny 15.00 odczuwasz spadek energii i masz ochotę na coś słodkiego?

Jeśli na większość pytań odpowiedziałaś twierdząco, masz problem i musisz zacząć z nim walczyć. Cukier silnie wpływa na mózg. Powoduje podwyższenie poziomu serotoniny i dopaminy – hormonów wywołujących uczucie szczęścia. Ich niedobór jest zaś przyczyną stanów depresyjnych.

Dzień I detoksu od słodyczy

Śniadanie: jajecznica z 3 jaj ze szczyptą suszonego rozmarynu, niesłodzona zielona herbata z cytryną, duża szklanka wody z limonką.

Przekąska: orzechy, niesłodzona herbata zielona lub cynamonowa.

Lunch: 180 g duszonej piersi kurczaka na młodych zielonych warzywach liściastych (sałata, szpinak, rukola) oraz połowa pokrojonego w plasterki awokado z ziołami, oliwą i czerwonym octem winnym.

Przekąska: pokrojone czerwona i zielona papryka z 2 łyżkami szpinakowego humusu, duża szklanka wody z limonką.

Kolacja: pół filiżanki zielonej soi, łosoś ze smażonymi na sposób chiński (stir-fry) brokułami i pieczarkami.

Dzień II detoksu od słodyczy

Śniadanie: jajecznica z 2–3 jaj ze szpinakiem usmażonym na małej ilości tłuszczu.

Przekąska: 15 g prażonych migdałów, mrożona niesłodzona zielona herbata z cytryną.

Lunch: tuńczyk po nicejsku: tuńczyk z puszki lub świeży stek z tej ryby podany na mieszance zielonych sałat, pokrojone w plasterki jajko na twardo, ugotowana na parze fasolka szparagowa przyprawiona winegretem.

Przekąska: pokrojona papryka z humusem.

Kolacja: polędwica wieprzowa z rozmarynem, brukselka z pieczarkami przyprawionymi solą, pieprzem i świeżym czosnkiem, porwane listki sałaty rzymskiej z awokado, przyprawione cytryna i oliwą z pierwszego tłoczenia.

Dzień III detoksu od słodyczy

Śniadanie: omlet z 3 jaj z krewetkami, szpinakiem i estragonem.

Przekąska: 30 g nerkowców.

Lunch: grillowany indyk z plastrami pomidorów, sałatą i pieczarkami, chipsy z jarmużu.

Przekąska: pokrojona papryka z humusem.

Kolacja: pieczona tilapia na chińskiej kapuście z pomidorkami koktajlowymi, do tego mieszanka zielonych warzyw liściastych z winegretem.

Jeśli udało ci się przetrwać 3 dni, teraz nadszedł czas na czterotygodniową dietę, która pomoże ci przyzwyczaić się do nowego sposobu odżywiania. Stosuj zdrową dietę po tym czasie.

Jej podstawą jest powyższy plan produktów zakazanych i polecanych, ale w każdym tygodniu włączasz nowe produkty. Powoli wprowadzaj cukry naturalne (np. z owoców).

Na rynku jest dostępnych kilka preparatów ograniczających apetyt i mających na celu pomoc w rzuceniu słodyczy. Większość z tych preparatów nie ma jednak udowodnionej skuteczności, a niektóre mogą być nawet niebezpieczne. Lepiej opieraj się na standardowej metodzie: treningu silnej woli.

Tabletki na odchudzanie mają często nie do końca poznany skład. Szukając alternatywnych metod na odstawienie słodyczy i schudnięcie, możesz natrafić na tabletki z tasiemcem na odchudzanie, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Nie eksperymentuj w ten sposób ze swoim zdrowiem.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 7.07.2015 przez Agatę Bernaciak.

Reklama

Czytaj także:

Słodziki (zamienniki cukru) - rodzaje, bezpieczeństwo i wpływ na wagę

Ochota na słodycze - 7 sposobów jak pokonać

Słodycze powodują nie tylko tycie - negatywne działanie cukru