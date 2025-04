Cukier prosty w naturze występuje wyłącznie w owocach i miodzie. To człowiek wymyślił proces pozyskiwania cukru i przygotowywania z nich słodkich dań. Problem w tym, że cukier to nie tylko słodycze. Jego dodatek znajdziesz w pastach warzywnych, grzybach marynowanych, sosach sałatkowych – prawie wszędzie!

Właśnie z tego powodu warto ograniczać spożywanie cukrów prostych do minimum, a rezygnacja ze słodyczy, choć nie jest łatwa, daje szybki i spektakularny efekt.

Detoks cukrowy – wyeliminuj cukry dodane, nie bój się cukru naturalnego!

Poznaj 5 strategii i powstrzymaj uzależnienie od słodyczy!

1. Poznaj wroga!

Jedzenie słodyczy to nawyk, a większość nawyków rozpoczyna się od tzw. wyzwalacza. Wyzwalacz to bodziec, który sprawia, że sięgasz po słodycze. Jeśli masz problem z nadmiernym spożyciem cukru, najczęściej wyzwalaczy jest kilka, postaraj się je zidentyfikować. Co może być wyzwalaczem? Wieczór przed telewizorem, droga powrotna z pracy (obok cukierni), zakupy w supermarkecie (pączek między alejkami), sobotnie spotkanie z przyjaciółką? Gdy znasz bodźce, po wystąpieniu których następuje efekt „zjadłabym”, możesz próbować je ograniczyć lub się do nich przygotować. Pomaga już sama świadomość i znajomość schematu.

2. Przeczytaj skład

W idealnym świecie, jedlibyśmy wyłącznie żywność bazującą na maksimum 5 składnikach i żadnym z nich nie byłby cukier (ani sól). Żyjemy jednak w otoczeniu produktów śmieciowych. Chcesz skutecznie odebrać sobie ochotę na słodycze? Weź do ręki popularny batonik, albo ciasteczka i przeczytaj skład – od początku do końca, słowo po słowie. Założę się, że niektóre wyrazy ciężko będzie ci w ogóle przeczytać (skomplikowane chemiczne nazwy),a skład porazi cię długością. 5 składników? Nie – w batoniku znajdziesz ich 25, a nawet 35!

Ona zna sekret zdrowych słodyczy i wie jak je zrobić! Przeczytajcie wywiad z Iną Rybarczyk.

3. Zrób porządki

Nie masz słodyczy w domu, nie będziesz ich jadła. Oczywiście zdarza się, że jesteś w stanie wstać, ubrać się i wyjść po ptasie mleczko, ale to są sytuacje wyjątkowe. Nie zostawiaj nic na czarną godzinę, nic dla męża, gości, dzieci – oni również zyskają, gdy będą jeść mniej słodkości.

4. Bądź gotowa na potknięcie

Ten moment nadejdzie, to jest pewne. Moment, w którym pomyślisz: „Muszę zjeść coś słodkiego”. Bądź na to gotowa i miej pod ręką suszone, niedosładzane i niesiarkowane owoce. Dlaczego właśnie suszone owoce? Suszenie koncentruje cukry, przez co suszone owoce dobrze zaspokajają potrzebę słodkości. Pamiętaj jednak, że porcja suszonych owoców to 30 g – 3 suszone śliwki, 4 morele, łyżka jagód goji.

5. Wypróbuj zdrowe słodkości i celebruj chwilę

Internet pełen jest blogów z propozycjami „słodyczy” bez cukru, na bazie owoców, napoi roślinnych, warzyw strączkowych, czy nawet buraków. Być może brownie z buraków nie brzmi zachęcająco, ale smakuje wyśmienicie. Po prostu spróbuj, nic nie stracisz, a możesz tylko zyskać. Mamy dla ciebie hit, zobacz przepis na migdałową tartę z fasoli z malinami. Dbaj także, by twój mózg był świadomy tego, że jesz słodkości. Celebruj te chwile, skupiaj się na konsystencji, smaku, zapachu. Unikaj rozpraszaczy. Takie jedzenie zdrowych słodyczy daje znacznie więcej przyjemności, niż ciastka zjedzone w biegu, przed ekranem komputera.

