Oczami wyobraźni widzę, jak właśnie uniosłaś brwi ze zdziwieniem. Dieta odchudzająca nie zapewnia szczęścia, a i z utratą masy ciała jest pewien problem. Otóż szacuje się, że tylko około 5% osób po zastosowaniu „nowej, rewolucyjnej” metody odchudzania utrzymuje efekt na przestrzeni kilku lat Większość tyje w ciągu roku po zakończeniu diety. Dlaczego?

Cykl „dieta bez końca”

Diety odchudzające rzadko uczą funkcjonowania w prawdziwym świecie – to tylko zbiór zasad i ograniczeń na pewien okres czasu. Osoby, które stosują restrykcje dietetyczne wpadają najczęściej w błędne koło „dieta bez końca”. Jak ono wygląda?

Jesz chaotycznie, nieregularnie i tyjesz – zaczynasz martwić się o swoją wagę i przechodzisz na dietę – stosujesz ścisłe zasady i rygorystyczny jadłospis – narasta frustracja – wpadasz w pułapkę objadania się – porzucasz dietę!

Paradoks zmiany

Efekt jo-jo nie jest najważniejszym problemem! Taki cykl wpływa także na twoją psychikę i nasila brak zaufania do ciała, sprawia, że nienawidzisz się coraz bardziej. Paradoks trwałej zmiany polega na tym, że możesz jej dokonać tylko wtedy, gdy zaakceptujesz siebie. Nie myślę o odpuszczaniu i pobłażliwości! Akceptacja pozwala ci spojrzeć na siebie jako kompletną istotę ludzką z wyrozumiałością i szacunkiem. Stąd już tylko krok dzieli cię od prawdziwej tajemnicy zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia.

Zacznij traktować siebie, tak jak najlepszego przyjaciela i zanim rozpoczniesz kolejną dietę cud zadaj sobie jedno bardzo ważne pytanie.

Czy to, co chcę zrobić sprawia, że moje życie stanie się lepsze?

To samo pytanie możesz sobie stawiać za każdym razem, kiedy chcesz coś zmienić w życiu. Jeśli będziesz wobec siebie szczera i poświęcisz chwilę na refleksję dojdziesz do wniosku, że jedzenie grejpfrutów od rana do wieczora jest pozorną, pozytywną zmianą. Podobnie jak noc spędzona na oglądaniu seriali, czy kolejny papieros, którego wypalasz, by ukoić nerwy.

Odchudzanie to nie jest seria czynności, to zrozumienie i uszanowanie potrzeb swojego ciała. Dopiero wtedy możliwe jest trwałe obniżenie wagi. Przerwij błędny cykl „dieta bez końca” i wreszcie zacznij cieszyć się życiem!

