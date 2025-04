fot. Fitnessmamy

To żadna nowość, że z prostymi ćwiczeniami mamy bardzo często najwięcej trudności. Na samym początku podłapujemy kilka złych nawyków, o których nawet nie wiemy, i tak już zostaje, a naprawdę warto się ich pozbyć. Tak właśnie jest z przysiadem, jednym z najbardziej popularnych ćwiczeń, powtarzanym kilkadziesiąt razy na lekcjach w-f albo codziennych treningach.

Jak ćwiczyć, aby efektywnie spalać kalorie i nie nabawić się kontuzji?



Prawidłowe robienie przysiadów oznacza same korzyści. Zapobiega ewentualnym urazom stawów i kolan. Poza tym pozwala zaoszczędzić trochę czasu, bo angażuje więcej mięśni, a co się z tym wiąże, szybciej kształtuje sylwetkę. Lepiej zrobić dwie serie ćwiczeń w porządny sposób, zamiast pięciu byle jakich!

Dobra postawa



Zacznij od rozstawienia nóg na szerokość barków. Jeśli wolisz ustawić je trochę bliżej albo szerzej – spróbuj. Wybierz najlepszą dla siebie opcję. Stopy powinny być skierowane delikatnie na zewnątrz, nigdy odwrotnie. Lekko ugnij kolana, napnij brzuch i wyprostuj plecy.

O tym, żeby się nie garbić, pamiętaj przez cały czas. Na początku możesz czuć się trochę sztywno, ale po kilku seriach wyrobisz sobie taki nawyk.

Ręce ułóż na biodrach albo trzymaj przed sobą, w zależności od tego, jak czujesz się lepiej. Decydując się na drugą możliwość, nie pozwól, aby bezwładnie zwisały. Zgraj ruch całego ciała z rękoma. Zwiększy to wydajność ćwiczenia i poprawi równowagę.

Właściwy ruch



W czasie schodzenia w dół nie łącz kolan. Im bardziej się obniżysz, tym mocniej zaangażujesz mięśnie pośladków. Staraj się przy tym wysuwać biodra do tyłu, jakbyś chciała właśnie usiąść na krześle. Jeśli masz z tym trudności, możesz dla ułatwienia postawić za sobą coś do siedzenia.

Obniżając się, weź głęboki wdech, a podnosząc wydech. Po pełnym wyprostowaniu wypnij biodra do przodu i zepnij pośladki.

5 najczęściej popełnianych błędów przy robieniu przysiadów!



Odrywanie pięt od podłogi. Ciężar ciała musi opierać się na całych stopach, a nie tylko na palcach. Zbyt mocno wysunięte kolana do przodu. Linia kolan nie powinna wychodzić poza koniec palców u stóp. Robienie kilkuset przysiadów dziennie. Co za dużo to nie zdrowo, lepiej ćwiczyć mniej, ale regularnie. Porywając się na takie karkołomne wyzwania można np. przeciążyć stawy skokowe i kolanowe. Zadzieranie głowy zbyt wysoko lub nisko. Najlepiej podczas ćwiczeń patrzeć prosto przed siebie. Brak rozgrzewki to pierwszy krok do kontuzji. Zawsze przed ćwiczeniami i po zakończeniu nawet kilkunastominutowego treningu solidnie się porozciągaj.

