Jak zaczynają dzień mężczyźni w Polsce? Na pewno nie od śniadania, które przed pracą spożywa tylko 48% panów! A to właśnie brak tego posiłku powoduje obniżenie sprawności umysłowej, utrudnia utrzymanie prawidłowej wagi, czy powoduje częstsze zapadanie na choroby serca.

Otyłość - męski problem

Według badań TBS OBOP otyłość w Polsce to głównie problem panów. Wśród osób w wieku 15-49 lat, 10% więcej mężczyzn niż kobiet ma nadwagę, podczas, gdy prawidłowo skomponowana męska dieta jest bardzo podobna do diety dla płci pięknej. Różnice polegają na zapotrzebowaniu energetycznym - panowie potrzebują więcej kalorii w ciągu dnia niż kobiety (2400-3600, zależnie od stopnia aktywności). Dlatego dbający o siebie Polak, oprócz aktywności fizycznej, powinien regularnie spożywać dziennie pięć posiłków, bogatych w warzywa i owoce, z czego najważniejszym jest pożywne pierwsze oraz drugie śniadanie zabrane do pracy.

Śniadanie to zastrzyk energii na długie godziny w pracy. Co więcej posiłek ten poprawia nastrój i koncentrację, przyspiesza proces myślenia, tak istotny w pracy umysłowej. Jego brak spowalnia przemianę materii, co w dalszej perspektywie prowadzi do problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi, zwiększa ryzyko zachorowań na chorobę wieńcową serca, powstawanie nowotworów oraz cukrzycy.

Poszczenie od rana spowoduje, że podczas kolejnych posiłków zjemy więcej, a wieczorem sięgniemy po kaloryczną kolację, co przy spowolnionym metabolizmie kończy się przybraniem na wadze - wyjaśnia Małgorzata Sienkiewicz, dyplomowany technolog żywności z Z.T. "Bielmar" organizator ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Śniadaniowa Klasa". Dodatkowo spożywanie śniadań pomoże w obniżeniu kortyzonu - hormonu wspierającego odkładanie się tłuszczu w okolicach brzucha, którego poziom rano jest największy. Mężczyźni, którzy regularnie jedzą posiłki o poranku, są o 12% mniej zagrożeni otyłością! Wystarczy mała zmiana nawyków żywieniowych, w tym przede wszystkim spożywanie pierwszego i drugiego śniadania, by zadbać o sylwetkę i zdrowie.

Pełnowartościowe śniadanie dla mężczyzny - co powinno zawierać?

Pełnowartościowym pierwszym i drugim śniadaniem dla mężczyzny będzie zdrowa kanapka. Nie tylko z serem i wędliną, ale również z grillowanym kurczakiem, pastami rybnymi (np. z makrelą, tuńczykiem), jajecznymi lub warzywnymi. Powinna być przygotowana na ciemnym, pełnoziarnistym pieczywie, które doda energii, a także posmarowaną dobrym tłuszczem roślinnym, np. margaryną Śniadaniową Klasyczną. Jego dodatek jest niezbędny, aby organizm mógł przyswoić wszystkie witaminy zawarte w składnikach śniadania. Obowiązkowo należy dodać warzywa (np. sałatę, rukolę, plasterki ogórka, rzodkiewki lub pomidora).

Dla urozmaicenia kanapkę można podać na ciepło w formie tostów lub przygotować tort kanapkowy, który wystarczy na śniadanie dla całej rodziny!

